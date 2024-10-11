В середине осени большинство из нас уже сформировали свои осенние образы, сделали все необходимые капсульные покупки, и теперь остается только узнать о нарядах, которые будут в моде в 2025 году. Lady 24 рассказывает о самых интересных вещах опираясь на Неделю моды в Копенгагене, которая подробно описана в глянце Harper's Bazaar.

Обратите внимание Adidas Samba уже не в тренде: в моду возвращаются легендарные кроссовки

Широкие рукава

В 2025 году широкие рукава станут настоящим трендом. Эффектный силуэт воплощает в себе дух романтизма и эстетику авангардного драматизма. Выбирайте для себя рубашки с широкими рукавами, жакеты или свитера.



Актуальные вещи на 2025 год / Фото из Harper's Bazaar

Завязанный свитер

Дизайнеры решили добавить немного элегантности образам и вернуть немного эстетики Old Money и скандинавского стиля, поэтому предлагают носить свитер завязанным сверху поверх футболки или носить на поясе вместо клетчатой рубашки.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из Harper's Bazaar

Зеленый цвет

Хозяйкой 2025 года по восточному календарю будет Зеленая Змея, а это значит, что в моде появится больше зеленых вещей. Советуем не останавливать внимание исключительно только на самом цвете, а выбирать оттенки: приглушенную мяту, сочный лайм, и оттенок матчи.



Актуальные вещи на 2025 год / Фото из Harper's Bazaar

Кардиганы

Этот элемент гардероба не все любят и добавляют в свой гардероб, однако советуем таки обратить внимание на вещь, которая появилась на многих подиумах. Это могут быть форматы с грубой вязкой или приталенные варианты в эстетике 90-х годов.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из Harper's Bazaar

Капри

В 2024 году капри пытались войти в наши тренды, впрочем к стилизации не брались даже самые модные девушки. В 2025 году капри таки будут актуальными, поскольку их представило немало брендов, поэтому советуем обратить на них внимание.



Актуальные вещи на 2025 год / Фото из Harper's Bazaar

В 2025 году в моду также войдут кроссовки красного цвета от Puma, которые заменят собой знаменитые Adidas Samba. А еще в моде будут оставаться клетчатые рубашки, хотя многие стилисты утверждают, что они уже стали неактуальными.