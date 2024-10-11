В середині осені більшість з нас вже сформували свої осінні образи, зробили всі необхідні капсульні покупки, тож тепер залишається лише дізнатися про вбрання, яке буде в моді у 2025 році. Lady 24 розповідає про найцікавіші речі опираючись на Тиждень моди в Копенгагені, який детально описано в глянці Harper's Bazaar.

Зверніть увагу Adidas Samba вже не в тренді: у моду повертаються легендарні кросівки

Широкі рукави

У 2025 році широкі рукави стануть справжнім трендом. Ефектний силует втілює в собі дух романтизму та естетику авангардного драматизму. Обирайте для себе сорочки з широкими рукавами, жакети чи светри.

Трендові речі на 2025 рік
Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Зав’язаний светр

Дизайнери вирішили додати трішки елегантності образам й повернути трішки естетики Old Money та скандинавського стилю, тож пропонують носити светр зав’язаним зверху поверх футболки чи носити на поясі замість картатої сорочки.

Трендові речі на 2025 рік
Трендові речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Зелений колір

Господинею 2025 року за східним календарем буде Зелена Змія, а це означає, що в моді з’явиться більше зелених речей. Радимо не зупиняти увагу виключно лише на самому кольорі, а обирати відтінки: приглушену мʼяту, соковитий лайм, і відтінок матчі.

Трендові речі на 2025 рік
Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Кардигани

Цей елемент гардероба не всі люблять та додають у свій гардероб, однак радимо таки звернути увагу на річ, яка з’явилася на багатьох подіумах. Це можуть бути формати з грубою в’язкою чи приталені варіанти в естетиці 90-х років.

Трендові речі на 2025 рік
Трендові речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Капрі

У 2024 році капрі намагалися увійти в наші тренди, втім до стилізації не бралися навіть наймодніші дівчата. У 2025 році капрі таки будуть актуальними, оскільки їх презентувало чимало брендів, тому радимо звернути на них увагу.

Трендові речі на 2025 рік
Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

У 2025 році в моду також увійдуть кросівки червоного кольору від Puma, які замінять собою славнозвісні Adidas Samba. А ще в моді залишатимуться картаті сорочки, хоч чимало стилістів стверджують, що вони вже стали неактуальними.