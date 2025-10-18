Андре Тан часто делится со своими поклонницами модными советами, поэтому подготовил очередной гид по модным трендам сезона. В этом году дизайнер рассказал о трендах из Pinterest, которые могут понравиться многим девушкам.

Стилисты и модницы обожают осень за то, что в этот сезон можно много экспериментировать с различными нарядами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Осенью можно выбирать среди многих вариантов блузок, рубашек, лонгсливов, свитеров, верхней одежды, обуви и головных уборов. В новой подборке дизайнер рассказал о трендах, которые царят на просторах Pinterest.

Что модно осенью в Pinterest?

Образы в стиле кофе и матча

Дизайнер отметил, что в этом сезоне в моде образы кофейных и зеленых оттенков, уютные свитера и свободные костюмы. Именно поэтому стоит выбирать вещи в коричневом или оливковом оттенке.



Модные образы с Pinterest / Фото из инстаграма Андре Тана

Макияж в стиле гранж и стрижка пикси

В этом сезоне заметна ностальгия по 90-м годам, поэтому популярными становятся темные карандаши для глаз, растушеванные тени и контурные губы. Снова в тренде становится стрижка пикси, которая подойдет для дерзких женщин с характером.



Модные образы с Pinterest / Фото из инстаграма Андре Тана

Горошек

По словам дизайнера, горошек – это классика, которая никуда не исчезает. Лучше всего смотрится черный горошек на белом. Тренд на этот принт можно увидеть везде – от платьев и сумок до обуви и шляпок.



Модные образы с Pinterest / Фото из инстаграма Андре Тана

Стиль преппи

В моде осенью школьная эстетика во взрослой интерпретации. Выбирайте для себя полосатые поло, клетчатые юбки, свитера на плечах и лоферы.



Модные образы с Pinterest / Фото из инстаграма Андре Тана

