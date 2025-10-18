Андре Тан назвав головні тренди осені з Pinterest: речі, які вам сподобаються
- Андре Тан виділив тренди осені з Pinterest, серед яких образи в стилі кави й матчі, макіяж в стилі гранж, стрижка піксі, горошок, та стиль преппі.
- Популярними є коричневі й оливкові відтінки, темні олівці для очей, розтушовані тіні, контурні губи, шкільна естетика, та класичний принт горошок.
Андре Тан часто ділиться зі своїми шанувальницями модними порадами, тож підготував черговий гід модними трендами сезону. Цього року дизайнер розповів про тренди з Pinterest, які можуть сподобатися багатьом дівчатам.
Стилісти й модниці обожнюють осінь за те, що в цей сезон можна багато експериментувати з різним вбранням, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
Читайте також Як одягатися жінкам з пишними формами: Андре Тан назвав головні поради
Восени можна обирати поміж багатьох варіантів блузок, сорочок, лонгслівів, светрів, верхнього одягу, взуття та головних уборів. У новій добірці дизайнер розповів про тренди, які панують на просторах Pinterest.
Що модно восени у Pinterest?
Образи в стилі кави й матчі
Дизайнер зазначив, що цього сезону в моді образи кавових та зелених відтінків, затишні светри та вільні костюми. Саме тому варто обирати речі в коричневому чи оливковому відтінку.
Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана
Макіяж в стилі гранж і стрижка піксі
Цього сезону помітною є ностальгія за 90-ми роками, тож популярними стають темні олівці для очей, розтушовані тіні й контурні губи. Знову у тренді стає стрижка піксі, яка підійде для зухвалих жінок з характером.
Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана
Горошок
За словами дизайнера, горошок – це класика, яка нікуди не зникає. Найкраще виглядає чорний горошок на білому. Тренд на цей принт можна побачити всюди – від суконь і сумок до взуття і капелюшків.
Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана
Стиль преппі
У моді восени шкільна естетика в дорослій інтерпретації. Обирайте для себе смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери.
Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана
Який теплий одяг носити цієї осені?
Андре Тан радить носити теплий светр, угги на платформі, об'ємний шарф, в'язану біні та теплі шкарпетки для осіннього гардероба.
Ці елементи допоможуть створити стильні образи в прохолодну осінню погоду, коли зимовий одяг ще не актуальний.
Часті питання
Які кольори в моді восени за версією Андре Тана?
Андре Тан зазначає, що восени в моді образи кавових та зелених відтінків, тому варто обирати речі в коричневому чи оливковому відтінку.
Які елементи одягу рекомендує Андре Тан для осіннього гардероба?
Андре Тан радить носити теплий светр, угги на платформі, об'ємний шарф, в'язану біні та теплі шкарпетки для створення стильних образів в прохолодну осінню погоду.
Які тренди з 90-х років повертаються в цьому сезоні?
Цього сезону повертаються темні олівці для очей, розтушовані тіні, контурні губи та стрижка піксі, що відображають ностальгію за 90-ми роками.