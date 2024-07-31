Что девушка делает, чтобы люди чувствовали себя увереннее в своем теле, и как она использует для этого собственный пример, рассказываем дальше.

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Как блогер разрушает стереотипы относительно тела

Блогеры часто делают бесчисленное количество дублей в сложных позах и часами обрабатывают фото перед тем, как опубликовать их в соцсетях.

Чтобы напомнить об этом и призвать подписчиков не сравнивать себя с инфлюенсерами, фитнес-тренер Молли Ава публикует реальные изображения своего тела.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу. Недавно девушка поделилась двумя фотографиями, которые сделала в тренажерном зале с интервалом в несколько секунд.

Как тело девушки меняется за несколько секунд: смотрите фото

На первом фото она напрягает живот и позирует, тогда как на втором снимке имеет гораздо более расслабленное тело.

Молли одета в одну и ту же одежду, однако ее вид, несмотря на то, что обе фотографии потрясающие, отличается.

Послание же девушки довольно четкое – люди могут полностью изменить свою внешность, просто откорректировав позу, одежду и ракурсы.

Маленькое напоминание. Сравнение – это похититель радости. Одежда и поза играют огромную роль в том, как вы выглядите. Социальные сети – это настоящее доказательство. Любовь к себе – вот, что действительно круто,

– подписала свое сообщение Молли.

Ее публикация собрала более 16 000 лайков и десятки положительных комментариев. Многие поблагодарили блогера за ее чрезвычайно честный подход к социальным сетям.