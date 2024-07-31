Що дівчина робить, аби люди почували себе впевненіше у своєму тілі, та як вона використовує для цього власний приклад, розповідаємо далі.

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Як блогерка руйнує стереотипи щодо тіла

Блогери часто роблять незліченну кількість дублів у складних позах та годинами обробляють фото перед тим, як опублікувати їх у соцмережах.

Щоб нагадати про це та закликати підписників не порівнювати себе з інфлюенсерами, фітнес-тренерка Моллі Ава публікує реальні зображення свого тіла.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Нещодавно дівчина поділилась двома фотографіями, які зробила в тренажерному залі з інтервалом у кілька секунд.

Як тіло дівчини змінюється за кілька секунд: дивіться фото

На першому фото вона напружує живіт та позує, тоді як на другому знімку має набагато більш розслаблене тіло.

Моллі одягнена в один і той самий одяг, однак її вигляд, попри те, що обидві фотографії приголомшливі, відрізняється.

Послання ж дівчини є доволі чітким – люди можуть повністю змінити свою зовнішність, просто відкоригувавши позу, одяг і ракурси.

Маленьке нагадування. Порівняння – це викрадач радості. Одяг і поза відіграють величезну роль у тому, як ви виглядаєте. Соціальні мережі – це справжній доказ. Любов до себе – ось, що справді круто,

– підписала свій допис Моллі.

Її публікація зібрала понад 16 000 вподобань і десятки позитивних коментарів. Багато хто подякував блогерці за її надзвичайно чесний підхід до соціальних мереж.