Тренировка со скакалкой – одна из лучших кардио: почему ее стоит попробовать
- Скакалка является одним из самых эффективных кардио-упражнений, которое помогает похудеть, сжигая до 300 калорий за 30 минут активных прыжков.
- Тренировка со скакалкой задействует все мышцы тела, уменьшает нагрузку на суставы и высвобождает эндорфины, улучшая настроение и снижая тревожность.
Обычная скакалка способна стать любимым фитнес-гаджетом. Благодаря ей можно получить интенсивное кардио для всего тела. Понадобится лишь немного места и скакалка. Прыгать можно дома или в парке.
Тренеры говорят, что скакалка помогает держать тело в тонусе, повышает выносливость и имеет множество преимущества, о которых надо знать всем, кто любит кардионагрузки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Какие преимущества имеет тренировка со скакалкой?
Мощное кардио
Скакалка – это одно из самых эффективных кардио-упражнений, поскольку улучшает общее состояние организма.
Помогает похудеть
За 30 минут активных прыжков можно сжечь до 300 калорий. Даже кратковременные сессии в начале запускают метаболизм и помогают телу работать эффективнее.
Работа всех мышц
Во время работы со скакалкой работают все мышцы – ноги, пресс, плечи и руки. Именно со скакалкой происходит полноценная тренировка для всего тела. Особенно будут ощущаться икры, руки и корпус.
Прыжки на скакалке являются полезными / Фото Pexels
Меньше нагрузки на суставы
Если бег дается трудно, то во время прыжков давление на колени вдвое меньше, чем во время бега.
Уменьшает тревожность
Прыжки высвобождают эндорфины – гормоны счастья, поэтому с помощью скакалки можно улучшить настроение, снизить уровень стресса и бороться с проявлениями тревоги.
Как тренироваться со скакалкой?
Начинающим стоит делать от 5 до 10 подходов (30 секунд прыжков – 30 секунд отдыха). Средний уровень может делать то же количество подходов, но увеличить количество прыжков (1 минуту прыгать и 30 секунд отдыхать).
Издание Woman & Home отмечает, что прыжки являются действительно хорошей тренировкой для тех, кто хочет похудеть, поскольку задействуют очень много мышц. Упражнение является эффективным для сжигания калорий, поэтому поможет сбросить вес и сжечь жир. Всего 10 минут прыжков способны сжечь столько же калорий, как и 30 минут бега.
