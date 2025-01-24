Любимые тренировки "ангела" Victoria's Secret Даутцен Крус: фигура будет на все 100

Супермодели все посвящают много времени спорту, чтобы иметь безупречную фигуру. Тренировки играют такую же важную роль, как и питание, поскольку подтягивают тело. Известная модель Даутцен Крус постоянно занимается спортом и имеет несколько любимых тренировок, которые можно легко повторить.

Нидерландской супермодели Даутцен Крус 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Она успешная, красивая и очень спортивная. Манекенщица постоянно уделяет внимание физической активности и даже имеет несколько любимых тренировок, которые помогают ей прекрасно себя чувствовать.

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Чтобы хорошо спортивно выглядеть, нужно уделять спорту систематически время, а чтобы легче было войти в эту workout routine, предлагаем несколько тренировок, которыми занимается Даутцен Крус. Вероятно, среди них вам понравятся те, которым вы будете уделять время. Если заниматься спортом на постоянной основе, то со временем не узнаете свое тело.

Любимые тренировки Даутцен Крус

Barre

Модель любит тренировки Barre, в которых сочетаются элементы балета, пилатеса и фитнеса. Они хорошо и эффективно прорабатывают все тело, развивая гибкость и формируя изящную осанку.

Тренировка, которую любит Даутцен Крус

Пилатес

Супермодель обожает пилатес – систему упражнений, которую разработал тренер Джозер Пилатес. Именно эти тренировки сейчас максимально являются трендовыми, поскольку подходят людям с разным уровнем подготовки. Они укрепляют мышцы и помогают им стать скульптурными, повышают мобильность суставов, учат контролировать дыхание, снимают стресс и улучшают выносливость и координацию движений.

Танцы

Чтобы улучшить свое физическое состояние можно заниматься не только спортом, но и танцами. Даутцен Крус любит танцы, поскольку отмечает, что они помогли ей чувствовать себя увереннее. Танцы – это та тренировка, которая может заряжать настроением и вполне подойдет для людей, которые не любят зал и упражнения.

Даутцен Крус – это едва ли не единственная манекенщица мирового уровня, которая попала в модельный бизнес самостоятельно, без помощи скаутов или крупных агентств. Окончив школу, она прислала свои фото в амстердамское агентство.

Красоту скандинавки заметили и уже вскоре Даутцен появилась в рекламе Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta и Escada. С 2008 года она участвует в показе нижнего белья Victoria's Secret, закрепив за собой звание одного из самых красивых "ангелов" подиума. Голландская красавица является постоянно звездой самых известных изданий, а для глянца Vogue снялась более 10 раз.