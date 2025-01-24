Нідерландській супермоделі Даутцен Крус 40 років, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вона успішна, красива і дуже спортивна. Манекенниця постійно приділяє увагу фізичній активності й навіть має кілька улюблених тренувань, які допомагають їй чудово почуватися.

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Щоб добре спортивно виглядати, потрібно приділяти спорту систематично час, а щоб легше було увійти в цю workout routine, пропонуємо кілька тренувань, якими займається Даутцен Крус. Ймовірно, серед них вам сподобаються ті, яким ви будете приділяти час. Якщо займатися спортом на постійній основі, то згодом не впізнаєте своє тіло.

Улюблені тренування Даутцен Крус

Barre

Модель любить тренування Barre, в яких поєднуються елементи балету, пілатесу та фітнесу. Вони добре та ефективно пропрацьовують все тіло, розвиваючи гнучкість та формуючи витончену поставу.

Тренування, яке любить Даутцен Крус

Пілатес

Супермодель обожнює пілатес – систему вправ, яку розробив тренер Джозер Пілатес. Саме ці тренування зараз максимально є трендовими, оскільки підходять людям з різним рівнем підготовки. Вони зміцнюють м’язи й допомагають їм стати скульптурними, підвищують мобільність суглобів, вчать контролювати дихання, знімають стрес та покращують витривалість та координацію рухів.

Танці

Щоб покращити свій фізичний стан можна займатися не лише спортом, але й танцями. Даутцен Крус любить танці, оскільки зазначає, що вони допомогли їй почуватися впевненіше. Танці – це те тренування, яке може заряджати настроєм й цілком підійде для людей, які не люблять зал та вправи.

Даутцен Крус – це чи не єдина манекенниця світового рівня, яка потрапила у модельний бізнес самостійно, без допомоги скаутів чи великих агенцій. Закінчивши школу, вона надіслала свої фото в амстердамську агенцію.

Красу скандинавки помітили й вже незабаром Даутцен з’явилася в рекламі Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta й Escada. З 2008 року вона бере участь в показі спідньої білизни Victoria’s Secret, закріпивши за собою звання одного з найкрасивіших "ангелів" подіуму. Голландська красуня є постійно зіркою найвідоміших видань, а для глянцю Vogue знялася понад 10 разів.