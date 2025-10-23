Какие джинсы купить осенью: три пары, которые покорили всех
- Рекомендуются три модели джинсов на осень: прямого кроя, расклешенные и широкие.
- Джинсы прямого кроя подходят для создания стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с любой верхней одеждой.
Джинсы – неизменный элемент женского гардероба, а в осеннюю пору они становятся идеальной базой для любых образов. В холодное время года акцент уже смещается на идеальную посадку, поэтому предлагаем присмотреться к трем вариантам, которые точно должны быть в вашем гардеробе.
На первый план выходят джинсы прямого кроя, которые считаются базой и никогда не выходят из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. А еще актуальной останется современная модель широких джинсов и особый вариант – джинсы клеш. В подборке собрано несколько пар, которые стоит добавить в список покупок этого сезона.
Читайте также С чем носить джинсы осенью: 5 модных образов, которые легко повторить
Какие джинсы купить осенью?
Джинсы прямого кроя
Выбирайте на осень джинсы прямого кроя на высокой посадке. Такой фасон поможет чувствовать себя комфортно и позволит создать множество беспроигрышных стилизаций. Джинсы подходят практически к любой фигуре, удачно подчеркивают линию бедер и удлиняют ноги. Довольно красиво смотрятся в паре с туфлями на каблуках и изысканным верхом – блузой или топом.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest
Расклешенные джинсы
Джинсы клеш вернулись в моду несколько сезонов назад. Они прекрасно подходят для создания образов в стиле бохо, поэтому стилисты советуют довершать их рубашками и блузами свободного кроя. Лучше всего джинсы клеш выглядят, если их носить не с кроссовками или ботинками, а сапогами на каблуках.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest
Широкие джинсы
Именно эти джинсы являются любимой моделью многих девушек. Они свободно сидят, не обжимают фигуру и имеют мягкую фактуру. Сочетаются широкие джинсы с любой верхней одеждой и обувью – от кожаных курток и пальто до кроссовок и уггов на платформе.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest
Модное британское издание Who What Wear рассказало, что этой осенью будет актуальным темный насыщенный деним. Именно такой цвет станет лучшим стилистическим решением. Модницы могут присмотреться к "грязному" дениму, который выглядит как изношенные джинсы. А еще в тренде останутся длинные и свободные силуэты, без которых нам не обойтись.
Какого цвета модные джинсы осенью?
В последнее время популярности набирают коричневые джинсы. Их носят многие модницы, сочетая с коричневой курткой, сапогами и сумкой из замши.
Коричневые джинсы хорошо сочетаются с различными стилями одежды и обувью, поэтому возможностей для стилизации есть множество.
Частые вопросы
Какие джинсы считаются базовыми и никогда не выходят из моды?
На первый план выходят джинсы прямого кроя, которые считаются базой и никогда не выходят из моды.
Какие стили джинсов рекомендуются для осени?
Для осени рекомендуются джинсы прямого кроя на высокой посадке, расклешенные джинсы и современные модели широких джинсов.
Как создать стильный образ с расклешенными джинсами?
Расклешенные джинсы лучше всего смотрятся в сочетании с рубашками и блузами свободного кроя и сапогами на каблуках.