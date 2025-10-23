Какие джинсы купить осенью: три пары, которые покорили всех

Джинсы – неизменный элемент женского гардероба, а в осеннюю пору они становятся идеальной базой для любых образов. В холодное время года акцент уже смещается на идеальную посадку, поэтому предлагаем присмотреться к трем вариантам, которые точно должны быть в вашем гардеробе.

На первый план выходят джинсы прямого кроя, которые считаются базой и никогда не выходят из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. А еще актуальной останется современная модель широких джинсов и особый вариант – джинсы клеш. В подборке собрано несколько пар, которые стоит добавить в список покупок этого сезона.

Какие джинсы купить осенью?

Джинсы прямого кроя

Выбирайте на осень джинсы прямого кроя на высокой посадке. Такой фасон поможет чувствовать себя комфортно и позволит создать множество беспроигрышных стилизаций. Джинсы подходят практически к любой фигуре, удачно подчеркивают линию бедер и удлиняют ноги. Довольно красиво смотрятся в паре с туфлями на каблуках и изысканным верхом – блузой или топом.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest

Расклешенные джинсы

Джинсы клеш вернулись в моду несколько сезонов назад. Они прекрасно подходят для создания образов в стиле бохо, поэтому стилисты советуют довершать их рубашками и блузами свободного кроя. Лучше всего джинсы клеш выглядят, если их носить не с кроссовками или ботинками, а сапогами на каблуках.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest

Широкие джинсы

Именно эти джинсы являются любимой моделью многих девушек. Они свободно сидят, не обжимают фигуру и имеют мягкую фактуру. Сочетаются широкие джинсы с любой верхней одеждой и обувью – от кожаных курток и пальто до кроссовок и уггов на платформе.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Pinterest

Модное британское издание Who What Wear рассказало, что этой осенью будет актуальным темный насыщенный деним. Именно такой цвет станет лучшим стилистическим решением. Модницы могут присмотреться к "грязному" дениму, который выглядит как изношенные джинсы. А еще в тренде останутся длинные и свободные силуэты, без которых нам не обойтись.

Какого цвета модные джинсы осенью?