В основном девушки не любят зиму из-за холода, и на самом деле этот сезон довольно уютный, поскольку можно максимально экспериментировать с многослойностью и добавлять к образам интересные акценты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Дизайнеры этой зимой советуют свежим взглядом посмотреть на базовые вещи, которые всегда были и остаются актуальными, однако мы их не замечаем из-за сезонных тенденций. Именно поэтому рекомендуем присмотреться к трикотажным вещам, которые являются основой зимнего гардероба.

Воротничок поло

Такой свитер можно назвать вечно популярным благодаря актуальной эстетике preppy style и tennis core. Сочетать его стоит с любимыми джинсами или строгими юбками-карандашами.

Вязаный шарф

Зимой нам не обойтись без теплого шарфа, который не только делает образ уютнее, но и теплее. Выбирайте для себя базовый шарф в понятных цветах или делайте акцент на яркий оттенок, или принт.

Базовый свитер

На пике популярности в этом году – базовые и лаконичные модели с круглой горловиной. Чтобы создать интересные образы, необязательно ограничивать себя базовыми оттенками. Зимой прекрасно подойдут к джинсам или брюкам зеленый, красный или шоколадный цвет, который уже набрал бешеных оборотов.

Трикотажное платье

Нет лучшего платья в зимнее время, чем трикотажное. Оно хорошо стилизуется с шубой или утепленным пальто, а еще довольно функциональное. Его можно одинаково носить с массивными ботинками челси, уггами или обувью на каблуках. Хорошо смотрятся лаконичные платья с высокой горловиной или даже обнаженными плечами.

Для базовых и ежедневных выходов можно выбирать классические цвета, а вот для праздничных дней делать фокус на цвете.

Не забывайте, что зимой еще можно добавить в гардероб теплые костюмы на основе свитера и брюк и юбки, а также позаботиться о головных уборах в виде теплой шапки или повязки.