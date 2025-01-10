Здебільшого дівчата не люблять зиму через холод, та насправді цей сезон є доволі затишним, оскільки можна максимально експериментувати з багатошаровістю й додавати до образів цікаві акценти, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Дизайнери цієї зими радять свіжим поглядом подивитися на базові речі, які завжди були й залишаються актуальними, однак ми їх не помічаємо через сезонні тенденції. Саме тому рекомендуємо придивитися до трикотажних речей, які є основою зимового гардероба.

Комірець поло

Такий светр можна назвати вічно популярним завдяки актуальній естетиці preppy style та tennis core. Поєднувати його варто з улюбленими джинсами чи строгими спідницями-олівцями.

В’язаний шарф

Взимку нам не обійтися без теплого шарфа, який не лише робить образ затишнішим, але й теплішим. Обирайте для себе базовий шарф в зрозумілих кольорах чи робіть акцент на яскравий відтінок, чи принт.

Базовий светр

На піку популярності цього року – базові та лаконічні моделі з круглою горловиною. Щоб створити цікаві образи, не обов’язково обмежувати себе базовими відтінками. Взимку чудово пасуватимуть до джинсів чи штанів зелений, червоний чи шоколадний колір, який вже набрав шалених обертів.

Трикотажна сукня

Немає кращої сукні в зимову пору, аніж трикотажна. Вона добре стилізується з шубою чи утепленим пальтом, а ще доволі функціональна. Її можна однаково носити з масивними черевиками челсі, уггами чи взуттям на підборах. Добре виглядають лаконічні сукні з високою горловиною чи навіть оголеними плечима.

Для базових та щоденних виходів можна обирати класичні кольори, а от для святкових днів робити фокус на кольорі.

Не забувайте, що взимку ще можна додати до гардероба теплі костюми на основі светра й штанів та спідниці, а також подбати про головні убори у вигляді теплої шапки чи пов’язки.