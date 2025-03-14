Украинка сделала макияж с помощью Skittles и разорвала TikTok: результат удивил всех

Украинский бьюти-блогер Алина Молчанова сделала макияж с помощью драже Skittles. Это получилось неожиданно красиво.

Девушка раскрасила свое лицо цветами Skittles. Она выбирала цвет косметики наугад, вытаскивая драже из пачки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @alina.second.wind.

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Макияж с помощью Skittles

Сначала Алина выбрала цвет тонального – ей выпало драже голубого цвета. "Я становлюсь похожа на какого-то смурфика", – пошутила девушка.

На голубое лицо она нанесла зеленый консилер, коричневый скульптор и красные румяна. После этого девушка выбрала цвет бровей – ей выпал розовый.

Также Алина надела зеленые линзы, поскольку ей выпала такая конфета. Затем она выбрала 2 цвета теней – оба попались зеленые. Девушка не растерялась, поэтому взяла зеленые тени разных оттенков.

На финальных нотах ей сильно повезло – Skittles выбрали девушке розовые стрелки и красные губы.

Макияж с помощью Skittles: смотрите видео

Хотя это и не трендовый макияж 2025 года, он получился ярким и интересным. В комментариях заметили, что Алина стала похожа на планету Земля.



Результат макияжа / Скриншот с видео

Также одна из комментаторов написала, что творческий макияж Алины ей больше нравится, чем свой повседневный.