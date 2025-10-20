В пятницу, 17 октября, состоялась премьера романтического шоу "Холостяк". В этом сезоне многие участницы отличились интересными образами и необычными появлениями. Вид девушек разлетелся по сети на мемы, а особое внимание всех приковала девушка в розовой шляпке.

Довольно заметной участницей стала Ирина Пономаренко, которая решила запомниться холостяку появлением в оригинальном образе, пишет 24 Канал. Девушка выбрала для себя розовую мохнатую шляпу большой формы, которая закрывала половину ее лица.

Читайте также За 18 тысяч евро: Тарас Цимбалюк на первую вечеринку надел дорогие часы

Где купить эпатажную шляпу?

Эпатажный аксессуар взорвался большим количеством мемов, впрочем некоторые девушки действительно интересовались тем, где можно приобрести головной убор.

Ирина рассказала в своей визитке, что любит одеваться в комфортную и удобную одежду, поэтому охотно примеряет то, что ей нравится. Так, на первую вечеринку девушка пришла в салатовом топе и брюках палаццо, надев сверху черную кружевную накидку.

Как выглядела участница "Холостяка" в шляпке: смотрите видео

Такое необычное сочетание вещей участница "Холостяка" решила дополнить розовой пушистой панамой от бренда Eromin. На сайте бренда вещь стоит 8 тысяч гривен. Этот головной убор стал настоящей изюминкой, которая и привлекла внимание многих к образу Ирины.



Розовая шляпа, взорвавшаяся мемами / Скриншот с сайта

Кто из участниц "Холостяка" стал звездой шоу-бизнеса?