Где купить мохнатую шляпу как у участницы "Холостяка": головной убор, разлетевшийся на мемы
- Ирина Пономаренко из шоу "Холостяк" привлекла внимание розовой мохнатой шляпой от бренда Eromin, что стоит 8 тысяч гривен.
- Ее образ со шляпой разлетелся по сети на мемы, вызвав интерес к покупке аксессуара.
В пятницу, 17 октября, состоялась премьера романтического шоу "Холостяк". В этом сезоне многие участницы отличились интересными образами и необычными появлениями. Вид девушек разлетелся по сети на мемы, а особое внимание всех приковала девушка в розовой шляпке.
Довольно заметной участницей стала Ирина Пономаренко, которая решила запомниться холостяку появлением в оригинальном образе, пишет 24 Канал. Девушка выбрала для себя розовую мохнатую шляпу большой формы, которая закрывала половину ее лица.
Где купить эпатажную шляпу?
Эпатажный аксессуар взорвался большим количеством мемов, впрочем некоторые девушки действительно интересовались тем, где можно приобрести головной убор.
Ирина рассказала в своей визитке, что любит одеваться в комфортную и удобную одежду, поэтому охотно примеряет то, что ей нравится. Так, на первую вечеринку девушка пришла в салатовом топе и брюках палаццо, надев сверху черную кружевную накидку.
Как выглядела участница "Холостяка" в шляпке: смотрите видео
Такое необычное сочетание вещей участница "Холостяка" решила дополнить розовой пушистой панамой от бренда Eromin. На сайте бренда вещь стоит 8 тысяч гривен. Этот головной убор стал настоящей изюминкой, которая и привлекла внимание многих к образу Ирины.
Розовая шляпа, взорвавшаяся мемами / Скриншот с сайта
Кто из участниц "Холостяка" стал звездой шоу-бизнеса?
Даша Квиткова, победительница 9-го сезона "Холостяк", стала известным инфлюенсером и одной из самых известных украинских блогеров.
Рамина Эсхакзай, участница 5-го сезона, основала популярный ютуб-канал "Ramina" и является влиятельным интервьюером в Украине.
Частые вопросы
Какой необычный аксессуар выбрала Ирина Пономаренко для своего появления в шоу 'Холостяк'?
Ирина Пономаренко выбрала розовую мохнатую шляпу большой формы, которая закрывала половину ее лица, чтобы запомниться холостяку своим необычным появлением.
Где можно приобрести розовую шляпу, которую носила Ирина Пономаренко?
Розовую пушистую шляпу, которую носила Ирина Пономаренко, можно приобрести от бренда Eromin. На сайте бренда этот головной убор стоит 8 тысяч гривен.
Какие участницы 'Холостяка' стали известными в шоу-бизнесе?
Даша Квиткова, победительница 9-го сезона, стала известным инфлюенсером и одним из самых известных украинских блогеров. Рамина Эсхакзай, участница 5-го сезона, основала популярный ютуб-канал 'Ramina' и является влиятельным интервьюером в Украине.