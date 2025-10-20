Де купити волохатий капелюх як в учасниці "Холостяка": головний убір, що розлетівся на меми
- Ірина Пономаренко з шоу "Холостяк" привернула увагу рожевим волохатим капелюхом від бренду Eromin, що коштує 8 тисяч гривень.
- Її образ із капелюхом розлетівся мережею на меми, викликавши інтерес до покупки аксесуара.
У п’ятницю, 17 жовтня, відбулася прем’єра романтичного шоу "Холостяк". Цього сезону чимало учасниць відзначилися цікавими образами й незвичними появами. Вигляд дівчат розлетівся мережею на меми, а особливу увагу усіх прикувала дівчина в рожевому капелюшку.
Доволі помітною учасницею стала Ірина Пономаренко, яка вирішила запам’ятатися холостяку появою в оригінальному образі, пише 24 Канал. Дівчина обрала для себе рожевий волохатий капелюх великої форми, який закривав половину її обличчя.
Де купити епатажний капелюх?
Епатажний аксесуар вибухнув великою кількістю мемів, втім деякі дівчата й справді цікавилися тим, де можна придбати головний убір.
Ірина розповіла у своїй візитці, що любить одягатися в комфортний та зручний одяг, тож залюбки приміряє те, що їй до вподоби. Так, на першу вечірку дівчина прийшла у салатовому топі й штанах палаццо, одягнувши зверху чорну мереживну накидку.
Як виглядала учасниця "Холостяка" в капелюшку: дивіться відео
Таке незвичне поєднання речей учасниця "Холостяка" вирішила доповнити рожевою пухнастою панамою від бренду Eromin. На сайті бренду річ коштує 8 тисяч гривень. Цей головний убір став справжньою родзинкою, яка й привернула увагу багатьох до образу Ірини.
Рожевий капелюх, що вибухнув мемами / Скриншот з сайту
Хто з учасниць "Холостяка" став зіркою шоу-бізнесу?
Даша Квіткова, переможниця 9-го сезону "Холостяк", стала відомою інфлюенсеркою та однією з найвідоміших українських блогерок.
Раміна Есхакзай, учасниця 5-го сезону, заснувала популярний ютуб-канал "Ramina" і є впливовою інтерв'юеркою в Україні.
