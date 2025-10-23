С чем носить угги в октябре: осенний образ показала Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск хорошо разбирается в трендах, поэтому часто примеряет наряды, которые легко повторить. Недавно модница прогулялась по солнечному городу в кожаной верхней одежде и уггах, которые обычно носят зимой.

Эльза Хоск всегда удивляет эффектными образами, впрочем базовые аутфиты также довольно часто присутствуют в ее выходах, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. 36-летняя модель недавно осуществила выход в красивом образе, который идеально подойдет для октябрьской погоды.

Читайте также Как изысканно выглядеть после 60 лет: мастер-класс от Деми Мур

Как оделась Эльза Хоск?

Шведская модница способна стилизовать вещи так, что даже зимние угги будут отлично смотреться осенью. Блондинка надела белый лонгслив, который сочетала с голубыми джинсами прямого кроя.

Сверху девушка надела кожаную коричневую куртку под винтаж свободного кроя, которую дополнила коричневыми уггами и сумку Hermes теплого коньячного оттенка. Кожаный бомбер – ключевой тренд осени, особенно если он немного свободный и выглядит потертым.

А вот угги – это вовсе не пережиток прошлой эпохи. Они настолько же популярны сейчас, как и много лет назад. В моде обувь от бренда UGG на массивной подошве. Кроме коричневого цвета, актуальными являются также черные угги. Обувь идеально стилизуется не только под кожанки, но и стеганые бомберы, дубленки и длинные пальто.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото Getty Images

Кроме знаменитой обуви UGG, в моде в этом году изысканные замшевые сапоги на каблуках, пишет City Magazine. В тренды этой осени вернулись плиссированные сапоги, которые уже завоевали внимание многих модниц. Бренды Burberry и Balmain сделали плиссированные сапоги центральной деталью своих показов, а демократичные бренды, как Zara, быстро подхватили тренд, и теперь эту обувь может найти каждая.

Какие еще сапоги осенью будут в тренде?