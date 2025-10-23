З чим носити угги у жовтні: осінній образ показала Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк добре знається на трендах, тож часто приміряє вбрання, які легко повторити. Нещодавно модниця прогулялася сонячним містом у шкіряному верхньому одязі та уггах, які зазвичай носять взимку.

Ельза Госк завжди дивує ефектними образами, втім базові аутфіти також досить часто присутні в її виходах, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. 36-річна модель нещодавно здійснила вихід в красивому образі, який ідеально підійде для жовтневої погоди.

Читайте також Як вишукано виглядати після 60 років: майстер-клас від Демі Мур

Як одягнулася Ельза Госк?

Шведська модниця здатна стилізувати речі так, що навіть зимові угги матимуть чудовий вигляд восени. Білявка одягнула білий лонгслів, який поєднала з блакитними джинсами прямого крою.

Зверху дівчина одягнула шкіряну коричневу куртку під вінтаж вільного крою, яку доповнила коричневими уггами й сумку Hermes теплого коньячного відтінку. Шкіряний бомбер – ключовий тренд осені, особливо якщо він трохи вільний й виглядає потертим.

А от угги – це зовсім не пережиток минулої епохи. Вони настільки ж популярні зараз, як і багато років тому. У моді взуття від бренду UGG на масивній підошві. Крім коричневого кольору, актуальними є також чорні угги. Взуття ідеально стилізується не лише під шкірянки, але й стьобані бомбери, дублянки та довгі пальта.



Модний образ Ельзи Госк / Фото Getty Images

Окрім славнозвісного взуття UGG, у моді цього року вишукані замшеві чоботи на підборах, пише City Magazine. До трендів цієї осені повернулися плісировані чоботи, які вже завоювали увагу багатьох модниць. Бренди Burberry і Balmain зробили плісировані чоботи центральною деталлю своїх показів, а демократичні бренди, як Zara, швидко підхопили тренд, тож тепер це взуття може знайти кожна.

Які ще чоботи восени будуть в тренді?