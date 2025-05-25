Важно правильно ухаживать за кожей в этот период. Таким образом можно уберечь ее от негативных последствий, к примеру пигментации и раздражения, пишет 24 Канал.

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Какой уход нужен за кожей летом

Правильное очищение

Летом важно выбирать мягкие средства для очищения кожи. Стоит избегать таких активных компонентов как спирт в составе косметики.



Какую косметику нужно использовать летом / Фото Pexels

Своевременное увлажнение

Многие ошибочно считают, что летом кожа не нуждается в активном уходе. На самом деле важно регулярно использовать легкий крем, который обеспечит увлажнение.

Защита от солнца

Обязательно летом постоянно использовать SPF. Лучше всего выбирать степень защиты – 50. Также важно, чтобы это средство было водостойким.



Можно ли использовать тоналку летом / Фото Pexels

Обратите внимание! "Обновлять" SPF нужно каждые 2 – 3 часа. Особенно, если вы отдыхаете под солнцем или у воды.

Минимизируйте использование декоративной косметики

Вместо тональной основы выбирайте BB или CC крем. Не забывайте и о пудре.

Лайфхак! Чтобы улучшить состояние кожи летом, важно пить достаточно воды.