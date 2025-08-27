В осеннее время года обувь требует особого ухода, потому что больше всего страдает из-за дождя, грязи и перепадов температуры. Чтобы любимая пара обуви прослужила как можно дольше, нужно правильно ее чистить и защищать, поскольку разное покрытие имеет свои нюансы в уходе.

Если не ухаживать за обувью правильно, то лужи, грязь или даже заморозки способны испортить материал, пишет 24 Канал.

Каждый материал реагирует на влагу и холод по-своему, поэтому основатели бренда "Сапожник" Юлия и Александр рассказали, какие есть отличия в уходе за натуральной кожей, замшей, нубуком и экокожей.

Как ухаживать за разной обувью?

По словам специалистов, натуральную кожу надо чистить влажной тряпкой. Также стоит наносить крем или воск, и избегать агрессивных средств.

Замша и нубук требует только сухой чистки специальной щеткой. Сушить рекомендуется при комнатной температуре, при необходимости можно воспользоваться пеной или шампунем,

– отметили основатели бренда "Сапожник".

Юлия и Александр добавили, что для экокожи достаточно будет мягкого протирания. Обувь еще можно обработать спреем, который подойдет для искусственной поверхности.

В осеннюю пору не ставьте никогда сушить обувь возле батареи или обогревателя, поскольку такое действие приведет к тресканию кожи или подошвы. Обувь надо сушить только при комнатной температуре.Забрать лишнюю влагу можно благодаря газете, бумажным полотенцам или влагопоглотителями.

Чтобы грязь не въедалась в обувь, ее надо чистить сразу после улицы. Перед выходом на улицу в дождливую погоду лучше использовать специальные водоотталкивающие спреи.

