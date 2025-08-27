В осінню пору року взуття потребує особливого догляду, бо найбільше страждає через дощ, бруд та перепади температури. Щоб улюблена пара взуття прослужила якомога довше, потрібно правильно її чистити й захищати, оскільки різне покриття має свої нюанси в догляді.

Якщо не доглядати за взуттям правильно, то калюжі, бруд чи навіть приморозки здатні зіпсувати матеріал, пише 24 Канал.

Кожен матеріал реагує на вологу та холод по-своєму, тому засновники бренду "Чоботар" Юлія та Олександр розповіли, які є відмінності у догляді за натуральною шкірою, замшею, нубуком та екошкірою.

Як доглядати за різним взуттям?

За словами фахівців, натуральну шкіру треба чистити вологою ганчіркою. Також варто наносити крем чи віск, та уникати агресивних засобів.

Замша й нубук потребує лише сухого чищення спеціальною щіткою. Сушити рекомендовано при кімнатній температурі, за потреби можна скористатися піною чи шампунем,

– зазначили засновники бренду "Чоботар".

Юлія та Олександр додали, що для екошкіри достатньо буде м’якого протирання. Взуття ще можна обробити спреєм, який підійде для штучної поверхні.

В осінню пору не ставте ніколи сушити взуття біля батареї чи обігрівача, оскільки така дія призведе до тріщання шкіри чи підошви. Взуття треба сушити лише при кімнатній температурі.Забрати зайву вологу можна завдяки газеті, паперовим рушникам чи вологопоглиначами.

Щоб бруд не в’їдався у взуття, його треба чистити одразу після вулиці. Перед виходом на вулицю в дощову погоду краще використовувати спеціальні водовідштовхуючі спреї.

