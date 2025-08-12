Саме взуття визначає, чи буде образ класичним, яскравим, повсякденним або гламурним, передає 24 Канал із посиланням на InStyle.
Яке взуття підійде до чорного плаття?
Низькі підбори
Разом із чорною сукнею вони мають ефектний вигляд / Фото By Far
Чоботи до колін
Чоботи до колін гарно поєднаються з чорною сукнею / Фото Staud
Чоботи до колін з чорною міні-сукнею зроблять ноги довшими на вигляд. Не бійтеся обрати чоботи з ефектом шкіри крокодила або навіть темно-шоколадні. Стара заборона змішувати чорне й коричневе вже не актуальна – це дуже модно.
Сандалі з ремінцями
Доповніть образ сандалями з ремінцями / Фото Reformation
Класичне весняне поєднання – сандалі з ремінцями і легка чорна сукня. Тепла погода – чудовий привід показати педикюр у мінімалістичних сандалях на підборах і довгій чорній сукні.
Кросівки
Кросівки – теж чудовий супутник чорної сукні / Фото Revolve
Є багато причин додати кросівки до чорної сукні. По-перше, можливо, попереду довгий день пішої ходьби. У такому разі немає надійнішого взуття, ніж кросівки. По-друге, вони додають образу повсякденності.
Відкриті слайди
Поєднання стилю й комфорту у відкритих слайдах із товстою підошвою – хороший варіант / Фото Everlane
Слайди легко надягати та поєднувати з чорними сукнями, наприклад, сарафаном. Ці універсальні туфлі нагадують стиль 90-х, який повернувся у повсякденний гардероб.
Балетки
Завдяки своїй ніжній елегантності балетки залишаються в тренді / Фото Zara
Балетки ідеальні для легкої чорної сукні з довжиною міді, додають ніжності образу. Можна обрати класичні чорні або сатинові рожеві для яскравого акценту.
Класичні туфлі на підборах
Гостроконечні туфлі на підборах підходять до багатьох випадків і стилів / Фото Sarah Flint
Оберіть чорні глянцеві туфлі для класичного образу, або ж яскраві кольорові, щоб додати родзинку.
Мюлі
Не зовсім балетки, але й досить комфортні для прогулянок, мюлі з чорним літнім платтям – ідеальне поєднання / Фото Maguire
Відкрита п'ята додає образу легкості та веселості.
Ковбойські чоботи
Ковбойські чоботи для чорної сукні / Фото Net-a-Porter
Західний стиль набирає обертів. Ковбойські чоботи – універсальні, їх можна поєднувати з різними чорними сукнями. Наприклад, вишиті чоботи і сукня з об'ємними рукавами створять легкий денний образ. А стильні ковбойські чоботи з чорним коротким платтям – це цікавий ностальгічний відтінок 90-х.
Платформені шльопанці
Якщо ви хочете стильні та водночас зручні шльопанці в дусі 2000-их, платформа – ідеальний вибір. Вони чудово пасують до довгої чорної сукні, а також легко поєднуються з сукнею на тонких бретелях або приталеною трикотажною.
Мереживні балетки
Мереживні балетки добре комбінуються з чорною сукнею / Фото Dear Frances
Іноді не хочеться підборів, але хочеться стилю. Мереживні балетки – це сучасний, але простий вибір для чорної сукні, що підкреслить стиль і зробить образ більш виразним.
Туфлі Mary Janes
Щоб збалансувати темний готичний стиль, одягніть Mary Janes / Фото Tony Bianco
Темний настрій туфель Mary Janes гармоніює з їхньою кумедністю, створюючи модний образ. Щодо шкарпеток – обирайте класичні білі. Втім, можна також і яскраві, з принтами або з блиском.