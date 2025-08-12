Саме взуття визначає, чи буде образ класичним, яскравим, повсякденним або гламурним, передає 24 Канал із посиланням на InStyle.

Яке взуття підійде до чорного плаття?

Низькі підбори

Чоботи до колін

Чоботи до колін з чорною міні-сукнею зроблять ноги довшими на вигляд. Не бійтеся обрати чоботи з ефектом шкіри крокодила або навіть темно-шоколадні. Стара заборона змішувати чорне й коричневе вже не актуальна – це дуже модно.

Сандалі з ремінцями

Класичне весняне поєднання – сандалі з ремінцями і легка чорна сукня. Тепла погода – чудовий привід показати педикюр у мінімалістичних сандалях на підборах і довгій чорній сукні.

Кросівки

Є багато причин додати кросівки до чорної сукні. По-перше, можливо, попереду довгий день пішої ходьби. У такому разі немає надійнішого взуття, ніж кросівки. По-друге, вони додають образу повсякденності.

Відкриті слайди

Слайди легко надягати та поєднувати з чорними сукнями, наприклад, сарафаном. Ці універсальні туфлі нагадують стиль 90-х, який повернувся у повсякденний гардероб.

Балетки

Балетки ідеальні для легкої чорної сукні з довжиною міді, додають ніжності образу. Можна обрати класичні чорні або сатинові рожеві для яскравого акценту.

Класичні туфлі на підборах

Оберіть чорні глянцеві туфлі для класичного образу, або ж яскраві кольорові, щоб додати родзинку.

Мюлі

Відкрита п'ята додає образу легкості та веселості.

Ковбойські чоботи

Західний стиль набирає обертів. Ковбойські чоботи – універсальні, їх можна поєднувати з різними чорними сукнями. Наприклад, вишиті чоботи і сукня з об'ємними рукавами створять легкий денний образ. А стильні ковбойські чоботи з чорним коротким платтям – це цікавий ностальгічний відтінок 90-х.

Платформені шльопанці

Якщо ви хочете стильні та водночас зручні шльопанці в дусі 2000-их, платформа – ідеальний вибір. Вони чудово пасують до довгої чорної сукні, а також легко поєднуються з сукнею на тонких бретелях або приталеною трикотажною.

Мереживні балетки

Іноді не хочеться підборів, але хочеться стилю. Мереживні балетки – це сучасний, але простий вибір для чорної сукні, що підкреслить стиль і зробить образ більш виразним.



Туфлі Mary Janes

Темний настрій туфель Mary Janes гармоніює з їхньою кумедністю, створюючи модний образ. Щодо шкарпеток – обирайте класичні білі. Втім, можна також і яскраві, з принтами або з блиском.