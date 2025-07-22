Чтобы волосы были здоровыми летом: советы от трихолога

Летом волосы переживают сильный стресс. Высокая температура, буквально, "высушивает" локоны.

К тому же волосы могут сильно повреждаться во время купания в бассейне или море. Защитить локоны возможно. Для этого нужно в этот период с особым вниманием отнестись к волосам, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как ухаживать за волосами летом?

Защищайте локоны от солнца

К защите волос от солнца нужно подходить комплексно. В первую очередь необходимо носить головные уборы на регулярной основе. Также важно использовать спрей с UV-фильтрами.

Как ухаживать за волосами во время летнего отдыха / Фото Pexels

Важно! Если вы отдыхаете на пляже, обновляйте спрей с UV-фильтрами каждые несколько часов.

Не забывайте об увлажнении

Летом волосы теряют много влаги. Именно поэтому важно своевременно их увлажнять, в частности, с помощью правильно подобранных средств. Возьмите себе за правило делать маски для волос несколько раз в неделю.

Обратите внимание! Состояние волос напрямую зависит от питания. Также важно пить достаточно воды. Если ваш организм испытывает недостаток каких-то витаминов, волосы будут сухими и непривлекательными в любом случае.

Мойте волосы после пляжа

Неважно были вы в море, реке или бассейне, всегда мойте голову после такого купания. Если нет возможности нанести шампунь, промойте локоны хотя бы простой водой.

Как ухаживать за волосами на море / Фото Pexels

Сушите волосы аккуратно

Волосы нужно сушить аккуратно. Не делайте это с помощью горячего воздуха. Старайтесь чаще оставлять волосы высыхать естественным образом.

Заметьте! Летом нужно отказаться от тяжелых укладок. Также не стоит сильно затягивать волосы. Лето – время свободы, в том числе и для локонов.