Как сделать так, чтобы волосы не становились сухими летом

Летом волосы могут становиться сухими. Это связано с воздействием солнечных лучей, качеством воздуха и другими факторами.

Именно поэтому в летнее время необходимо внимательнее подходить к уходу. Если правильно подобрать косметические средства и изменить ежедневные привычки, волосы легко уберечь от вредного воздействия, пишет 24 Канал.

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Как нужно ухаживать за волосами в летний период

Для того чтобы волосы всегда были увлажненными, необходимо:

использовать кондиционер для волос после каждого мытья;

делать питательную маску (с натуральными маслами) 1 – 2 раза в неделю.



Как улучшить состояние волос летом / Фото Unsplash

Также летом важно использовать термозащиту ежедневно. Лучше всего делать это перед выходом на улицу.

Обратите внимание! Если вы долго планируете быть на солнце, защитите волосы с помощью головного убора.

Также, чтобы сохранить волосы, важно:

уменьшить количество негативного воздействия на волосы через химические средства (к примеру, уменьшить количество окрашиваний и других агрессивных процедур);

сушить волосы на холодном режиме фена;

избегать тугих причесок;

не расчесывать мокрые волосы;

регулярно подстригать кончики (раз в 3 – 6 месяцев).



Как легко восстановить волосы после отпуска / Фото Unsplash

Как улучшить состояние волос народными методами

Улучшить состояние волос можно с помощью народных методов. Хорошо работают ополаскивания из натуральных трав, к примеру, с крапивой или ромашкой.

Также хорошо увлажняет алоэ. Гель из этого растения можно использовать как маску.