Укр Рус
Lady Советы для Lady Как сделать так, чтобы волосы не становились сухими летом
3 июля, 22:00
2

Как сделать так, чтобы волосы не становились сухими летом

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для сохранения увлажненности волос летом рекомендуется использовать кондиционер после каждого мытья, питательные маски 1-2 раза в неделю и термозащиту ежедневно.
  • Для сохранения здоровья волос стоит сушить волосы феном на холодном режиме, избегать тугих причесок и регулярно подстригать кончики.

Летом волосы могут становиться сухими. Это связано с воздействием солнечных лучей, качеством воздуха и другими факторами.

Именно поэтому в летнее время необходимо внимательнее подходить к уходу. Если правильно подобрать косметические средства и изменить ежедневные привычки, волосы легко уберечь от вредного воздействия, пишет 24 Канал.

Читайте также Как похудеть женщинам за 50: это проще чем кажется

Как нужно ухаживать за волосами в летний период

Для того чтобы волосы всегда были увлажненными, необходимо:

  • использовать кондиционер для волос после каждого мытья;
  • делать питательную маску (с натуральными маслами) 1 – 2 раза в неделю.


Как улучшить состояние волос летом / Фото Unsplash

Также летом важно использовать термозащиту ежедневно. Лучше всего делать это перед выходом на улицу.

Обратите внимание! Если вы долго планируете быть на солнце, защитите волосы с помощью головного убора.

Также, чтобы сохранить волосы, важно:

  • уменьшить количество негативного воздействия на волосы через химические средства (к примеру, уменьшить количество окрашиваний и других агрессивных процедур);
  • сушить волосы на холодном режиме фена;
  • избегать тугих причесок;
  • не расчесывать мокрые волосы;
  • регулярно подстригать кончики (раз в 3 – 6 месяцев).


Как легко восстановить волосы после отпуска / Фото Unsplash

Как улучшить состояние волос народными методами

Улучшить состояние волос можно с помощью народных методов. Хорошо работают ополаскивания из натуральных трав, к примеру, с крапивой или ромашкой.

Также хорошо увлажняет алоэ. Гель из этого растения можно использовать как маску.