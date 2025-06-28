Чтобы волосы всегда были увлажненными, к процессу ухода нужно подходить комплексно. В частности, необходимо подобрать правильные средства, пишет 24 Канал.

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Какие средства для увлажнения нужно использовать летом

Первоначально необходимо подобрать правильный шампунь, который не будет высушивать кожу головы. Важно подходить к процессу выбора индивидуально. Нужно подбирать шампунь, который будет соответствовать типу и состоянию именно ваших волос.

Также на регулярной основе необходимо:

использовать кондиционер (желательно ежедневно);

(желательно ежедневно); делать маски (несколько раз в неделю).



Какие средства нужно использовать ежедневно, чтобы волосы хорошо выглядели / Фото Pexels

Не стоит забывать и о термозащите. Ею нужно пользоваться постоянно, ведь солнце довольно сильно влияет на состояние волос.

Волосы могут "высушиваться" и по другим причинам. Важно вовремя исправить вредные привычки, чтобы избежать негативных последствий:

волосы нельзя тереть полотенцем, нужно лишь промакивать их;

сушить волосы нужно холодным воздухом;

волосы нужно заплетать на ночь в легкую косу, чтобы локоны не спутывались;

расчесывать волосы необходимо постепенно, поднимаясь снизу вверх.



Какие привычки делают волосы неухоженными / Фото Pexels

Важно! Состояние волос может ухудшаться и из-за проблем со здоровьем. Нужно достаточно спать, пить много воды и сбалансировано питаться, чтобы улучшить не только самочувствие, а и общий вид.