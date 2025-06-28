Чтобы волосы всегда были увлажненными, к процессу ухода нужно подходить комплексно. В частности, необходимо подобрать правильные средства, пишет 24 Канал.
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Какие средства для увлажнения нужно использовать летом
Первоначально необходимо подобрать правильный шампунь, который не будет высушивать кожу головы. Важно подходить к процессу выбора индивидуально. Нужно подбирать шампунь, который будет соответствовать типу и состоянию именно ваших волос.
Также на регулярной основе необходимо:
- использовать кондиционер (желательно ежедневно);
- делать маски (несколько раз в неделю).
Какие средства нужно использовать ежедневно, чтобы волосы хорошо выглядели / Фото Pexels
Не стоит забывать и о термозащите. Ею нужно пользоваться постоянно, ведь солнце довольно сильно влияет на состояние волос.
Волосы могут "высушиваться" и по другим причинам. Важно вовремя исправить вредные привычки, чтобы избежать негативных последствий:
- волосы нельзя тереть полотенцем, нужно лишь промакивать их;
- сушить волосы нужно холодным воздухом;
- волосы нужно заплетать на ночь в легкую косу, чтобы локоны не спутывались;
- расчесывать волосы необходимо постепенно, поднимаясь снизу вверх.
Какие привычки делают волосы неухоженными / Фото Pexels
Важно! Состояние волос может ухудшаться и из-за проблем со здоровьем. Нужно достаточно спать, пить много воды и сбалансировано питаться, чтобы улучшить не только самочувствие, а и общий вид.