С возрастом также меняется метаболизм. В это время тело по-другому реагирует на стресс и физические нагрузки. Однако эти изменения не приговор. Похудеть в старшем возрасте возможно и довольно легко, если придерживаться определенных правил, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие привычки помогут похудеть женщинам старше 50 лет

Есть привычки, которые всегда помогают похудеть и улучшить состояние тела. Они работают на все 100%, к таким относятся:

регулярная физическая активность;

уменьшение углеводов в рационе;

отказ от алкоголя и табака;

питье достаточного количества воды (речь идет о "чистой" воде, без сахара и красителей);

минимизация насыщенных жиров в рационе;

уменьшение количества переработанных продуктов в рационе.



Как похудеть женщинам на пенсии / Фото Pexels

Женщинам за 50 не стоит придерживаться жестких диет. Лучше всего в таком случае подойдет сбалансированное питание.

Интересно! Именно из-за менопаузы происходит снижение эстрогена и повышение тестостерона одновременно. Вследствие этих изменений жир начинает накапливаться в зоне живота.

Как нужно тренироваться женщинам за 50

Женщинам за 50 стоит обращать внимание именно на силовые тренировки. Ведь такие занятия позволят не просто худеть, но и формировать качественный мышечный корсет.



Как женщинам за 60 похудеть без диет / Фото Pexels

Не стоит тренироваться часами. И 20 минут высокоинтенсивных тренировок будет достаточно, чтобы получить хороший результат.

Заметьте! Тренировки влияют не только на фигуру. Также они позволят продлить "молодость" мозга и ясность мышления.