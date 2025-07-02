З віком також змінюється метаболізм. В цей час тіло по-іншому реагує на стрес та фізичні навантаження. Проте ці зміни не вирок. Схуднути у старшому віці можливо і доволі легко, якщо дотримуватися певних правил, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які звички допоможуть схуднути жінкам старше 50 років

Є звички, що завжди допомагають схуднути та покращити стан тіла. Вони працюють на всі 100%, до таких відносяться:

регулярна фізична активність;

зменшення вуглеводів в раціоні;

відмова від алкоголю та тютюну;

пиття достатньої кількості води (йдеться про "чисту" воду, без цукру та барвників);

мінімізація насичених жирів в раціоні;

зменшення кількості перероблених продуктів в раціоні.



Як схуднути жінкам на пенсії / Фото Pexels

Жінкам за 50 не варто дотримуватися жорстких дієт. Найкраще в такому випадку підійде збалансоване харчування.

Цікаво! Саме через менопаузу відбувається зниження естрогену та підвищення тестостерону водночас. Внаслідок цих змін жир починає накопичуватись у зоні живота.

Як потрібно тренуватися жінкам за 50

Жінкам за 50 варто звертати увагу саме на силові тренування. Адже такі заняття дозволять не просто худнути, а ще й формувати якісний м'язовий корсет.



Як жінкам за 60 схуднути без дієт / Фото Pexels

Не варто тренуватися годинами. І 20 хвилин високоінтенсивних тренувань буде достатньо, аби отримати хороший результат.

Зауважте! Тренування впливають не тільки на фігуру. Також вони дозволять продовжити "молодість" мозку та ясність мислення.