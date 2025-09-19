Обладательница титула Mrs. Globe Petite 2025 Валерия Крепель покорила подиум США. Девушка презентовала на Нью-Йоркской неделе моды наряд от украинского дизайнера.

В 2025 году Валерия стала первой украинкой в истории, которая получила титул Mrs. Globe Petite на конкурсе Mrs. Globe в Китае, пишет 24 Канал. Этот конкурс существует уже более 30 лет, и победа стала для нее настоящим трамплином в карьере: новые показы, международные мероприятия, партнерства с брендами.

Девушка является профессиональным визажистом с более чем 10-летним опытом, чемпионкой мира OMC Hairworld 2024 в номинации Eyebrow Shaping & Tinting и организатором благотворительного Royal Ball в Майами.

Как выглядел выход Валерии на New York Fashion Week?

Недавно Валерия к этому списку добавила еще одну громкую победу - выход на подиум New York Fashion Week.

Валерия признается: выйти на подиум NYFW было ее мечтой уже два года. В Нью-Йорке она представляла молодой бренд Екатерины Скибиной – украинского дизайнера вязаных платьев, которая создает уникальные изделия.

Это было не просто участие в показе мод. Я представляла Украину, ее культуру и творчество на мировой сцене. Для меня это большая честь. Я чувствовала, что несу в мир нашу культуру и красоту, что представляю не только бренд, но и Украину. Это был момент гордости и счастья,

– поделилась Валерия.

На подиуме она появилась в в вязаном золотом платье длины миди с глубоким декольте и идеальной посадкой, которое подчеркивает каждый изгиб и одновременно выглядит роскошно и сдержанно.



Изысканный образ украинки Валерии (справа) / Фото предоставлено 24 Каналу

Лаконичный крой платья уравновешивается акцентом на короне - символе победы. Высокие нюдовые каблуки с платформой добавляют роста и завершают образ в духе гламурной элегантности.

"Это не просто титул. Это символ того, что мечты сбываются, если верить в себя и не сдаваться", – рассказала Валерия.

Для Валерии этот показ стал настоящей миссией – доказать, что украинская мода имеет свою уникальность, историю и силу.

