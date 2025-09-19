Украинка покорила подиум Нью-Йорка в образе от украинского дизайнера
- Валерия Крепель вышла на подиум New York Fashion Week в наряде от украинского дизайнера Екатерины Скибиной, представляя украинскую культуру на мировой сцене.
- Валерия носила вязаное золотое платье с глубоким декольте и короной на подиуме, что символизировало ее победу и мечту, которая осуществилась.
Обладательница титула Mrs. Globe Petite 2025 Валерия Крепель покорила подиум США. Девушка презентовала на Нью-Йоркской неделе моды наряд от украинского дизайнера.
В 2025 году Валерия стала первой украинкой в истории, которая получила титул Mrs. Globe Petite на конкурсе Mrs. Globe в Китае, пишет 24 Канал. Этот конкурс существует уже более 30 лет, и победа стала для нее настоящим трамплином в карьере: новые показы, международные мероприятия, партнерства с брендами.
Девушка является профессиональным визажистом с более чем 10-летним опытом, чемпионкой мира OMC Hairworld 2024 в номинации Eyebrow Shaping & Tinting и организатором благотворительного Royal Ball в Майами.
Как выглядел выход Валерии на New York Fashion Week?
Недавно Валерия к этому списку добавила еще одну громкую победу - выход на подиум New York Fashion Week.
Валерия признается: выйти на подиум NYFW было ее мечтой уже два года. В Нью-Йорке она представляла молодой бренд Екатерины Скибиной – украинского дизайнера вязаных платьев, которая создает уникальные изделия.
Это было не просто участие в показе мод. Я представляла Украину, ее культуру и творчество на мировой сцене. Для меня это большая честь. Я чувствовала, что несу в мир нашу культуру и красоту, что представляю не только бренд, но и Украину. Это был момент гордости и счастья,
– поделилась Валерия.
На подиуме она появилась в в вязаном золотом платье длины миди с глубоким декольте и идеальной посадкой, которое подчеркивает каждый изгиб и одновременно выглядит роскошно и сдержанно.
Изысканный образ украинки Валерии (справа) / Фото предоставлено 24 Каналу
Лаконичный крой платья уравновешивается акцентом на короне - символе победы. Высокие нюдовые каблуки с платформой добавляют роста и завершают образ в духе гламурной элегантности.
"Это не просто титул. Это символ того, что мечты сбываются, если верить в себя и не сдаваться", – рассказала Валерия.
Для Валерии этот показ стал настоящей миссией – доказать, что украинская мода имеет свою уникальность, историю и силу.
Частые вопросы
Какой титул получила Валерия в 2025 году?
Валерия стала первой украинкой, которая получила титул Mrs. Globe Petite на конкурсе Mrs. Globe в Китае в 2025 году.
Какую роль сыграла Валерия на New York Fashion Week?
На New York Fashion Week Валерия представляла молодой бренд украинского дизайнера Екатерины Скибиной, демонстрируя вязаное золотое платье, и чувствовала большую честь представлять Украину на мировой сцене.
Как Валерия описывает значение своего участия в модных показах?
Валерия считает, что ее участие в модных показах - это не просто титул, а символ того, что мечты сбываются, если верить в себя и не сдаваться, и миссия показать уникальность и силу украинской моды.