Українка підкорила подіум Нью-Йорка в образі від української дизайнерки
- Валерія Крепель вийшла на подіум New York Fashion Week у вбранні від української дизайнерки Катерини Скибіної, представляючи українську культуру на світовій сцені.
- Валерія носила в’язану золоту сукню з глибоким декольте та короною на подіумі, що символізувала її перемогу та мрію, яка здійснилася.
Володарка титулу Mrs. Globe Petite 2025 Валерія Крепель підкорила подіум США. Дівчина презентувала на Нью-Йоркському тижні моди вбрання від української дизайнерки.
У 2025 році Валерія стала першою українкою в історії, яка здобула титул Mrs. Globe Petite на конкурсі Mrs. Globe у Китаї, пише 24 Канал. Цей конкурс існує вже понад 30 років, і перемога стала для неї справжнім трампліном у кар’єрі: нові покази, міжнародні заходи, партнерства з брендами.
Дівчина є професійною візажисткою з понад 10-річним досвідом, чемпіонкою світу OMC Hairworld 2024 у номінації Eyebrow Shaping & Tinting та організаторкою благодійного Royal Ball у Маямі.
Як виглядав вихід Валерії на New York Fashion Week?
Нещодавно Валерія до цього списку додала ще одну гучну перемогу — вихід на подіум New York Fashion Week.
Валерія зізнається: вийти на подіум NYFW було її мрією вже два роки. У Нью-Йорку вона представляла молодий бренд Катерини Скибіної – української дизайнерки в’язаних суконь, яка створює унікальні вироби.
Це була не просто участь у показі мод. Я представляла Україну, її культуру й творчість на світовій сцені. Для мене це велика честь. Я відчувала, що несу у світ нашу культуру й красу, що представляю не лише бренд, а й Україну. Це був момент гордості й щастя,
– поділилася Валерія.
На подіумі вона з’явилася у в’язаній золотій сукні довжини міді з глибоким декольте та ідеальною посадкою, яка підкреслює кожен вигин і водночас виглядає розкішно та стримано.
Вишуканий образ українки Валерії (праворуч) / Фото надане 24 Каналу
Лаконічний крій сукні врівноважується акцентом на короні — символі перемоги. Високі нюдові підбори з платформою додають зросту та завершують образ у дусі гламурної елегантності.
"Це не просто титул. Це символ того, що мрії здійснюються, якщо вірити в себе й не здаватися", – розповіла Валерія.
Для Валерії цей показ став справжньою місією – довести, що українська мода має свою унікальність, історію та силу.
Часті питання
Який титул здобула Валерія у 2025 році?
Валерія стала першою українкою, яка здобула титул Mrs. Globe Petite на конкурсі Mrs. Globe у Китаї у 2025 році.
Яку роль відіграла Валерія на New York Fashion Week?
На New York Fashion Week Валерія представляла молодий бренд української дизайнерки Катерини Скибіної, демонструючи в’язану золоту сукню, та відчувала велику честь представляти Україну на світовій сцені.
Як Валерія описує значення своєї участі у модних показах?
Валерія вважає, що її участь у модних показах — це не просто титул, а символ того, що мрії здійснюються, якщо вірити в себе й не здаватися, та місія показати унікальність і силу української моди.