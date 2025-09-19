Володарка титулу Mrs. Globe Petite 2025 Валерія Крепель підкорила подіум США. Дівчина презентувала на Нью-Йоркському тижні моди вбрання від української дизайнерки.

У 2025 році Валерія стала першою українкою в історії, яка здобула титул Mrs. Globe Petite на конкурсі Mrs. Globe у Китаї, пише 24 Канал. Цей конкурс існує вже понад 30 років, і перемога стала для неї справжнім трампліном у кар’єрі: нові покази, міжнародні заходи, партнерства з брендами.

Читайте також Який костюм личить жінкам після 50 років: ідеальний приклад королеви Летиції

Дівчина є професійною візажисткою з понад 10-річним досвідом, чемпіонкою світу OMC Hairworld 2024 у номінації Eyebrow Shaping & Tinting та організаторкою благодійного Royal Ball у Маямі.

Як виглядав вихід Валерії на New York Fashion Week?

Нещодавно Валерія до цього списку додала ще одну гучну перемогу — вихід на подіум New York Fashion Week.

Валерія зізнається: вийти на подіум NYFW було її мрією вже два роки. У Нью-Йорку вона представляла молодий бренд Катерини Скибіної – української дизайнерки в’язаних суконь, яка створює унікальні вироби.

Це була не просто участь у показі мод. Я представляла Україну, її культуру й творчість на світовій сцені. Для мене це велика честь. Я відчувала, що несу у світ нашу культуру й красу, що представляю не лише бренд, а й Україну. Це був момент гордості й щастя,

– поділилася Валерія.

На подіумі вона з’явилася у в’язаній золотій сукні довжини міді з глибоким декольте та ідеальною посадкою, яка підкреслює кожен вигин і водночас виглядає розкішно та стримано.



Вишуканий образ українки Валерії (праворуч) / Фото надане 24 Каналу

Лаконічний крій сукні врівноважується акцентом на короні — символі перемоги. Високі нюдові підбори з платформою додають зросту та завершують образ у дусі гламурної елегантності.

"Це не просто титул. Це символ того, що мрії здійснюються, якщо вірити в себе й не здаватися", – розповіла Валерія.

Для Валерії цей показ став справжньою місією – довести, що українська мода має свою унікальність, історію та силу.

Як виглядає найкрасивіший чоловік у світі?