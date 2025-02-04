Модные украшения, которые точно захочется попробовать в 2025 году: они волшебные

Каждый образ будет выглядеть совершенным, если дополнить его не только аксессуарами, но и украшениями. Благодаря серьгам, цепочкам, кольцам и браслетам аутфиты выглядят куда лучше и стильнее.

В этом году украшения станут главным акцентом в образах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко. Она рассказала о главных позициях, на которые всем стоит обратить внимание.

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Многослойность

Попробуйте комбинировать украшения и дополнять образ несколькими цепочками разной длины, одевать микс колец и браслетов. Чем больше будет слоев, тем ваш образ будет интереснее. Актуальным считается сочетание тонких цепочек с большими подвесками или ожерельем с камнями.



Актуальные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Объемные украшения

Попробуйте довершать образы большими украшениями. В моде массивные серьги, огромные колье и кольца. Такие украшения должны стать центральными в образе.



Модные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко

Широкие браслеты

Массивные металлические браслеты придают образу смелости и подходят для тех, кто любит выделяться.



Актуальные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Кольца XXL

Актуальным является микс нескольких колец сразу. Они могут быть большими, яркими, с камнями или асимметричным дизайном.



Модные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Каффы

В моде снова будут каффы, которые добавляют аутфиту современности. Выбирайте для себя каффы в золотом или серебристом цвете.



Актуальные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Четкие линии

Хитом 2025 года считаются геометрические формы, прямоугольники и изящные дизайны.



Модные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Возрождение готики

В моду вернулся черный металл, сложные орнаменты, шипы и камни темных оттенков.



Актуальные украшения на 2025 год / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Стилист советует не бояться миксовать классику с массивными аксессуарами и рекомендует оставлять украшения главным акцентом в минималистичных образах, а для создания динамики использовать многослойность.