Джорджо Армани, несомненно, легендарный итальянский дизайнер. К сожалению, 4 сентября, на 91 году его жизнь оборвалась.

Он был известен не только дизайнерскими нарядами, но и собственными ароматами – духи от Armani появились на свет в 1982 году, сочетая в себе роскошь, изысканность и универсальность. 24 Канал чтит память о Джорджо Армани, и рассказывает о духах бренда, которые должны быть у каждого.

Какие духи от Armani должны быть у каждого?

Женские ароматы:

Si

Si – женственная, теплая, глубокая композиция из черной смородины, розы, ванили и пачулей. Это для женщин, которые любят мягкую и сладкую глубину.

Аромат Si от Armani из семейства цветочных ароматов является идеальным выбором как для дневного, так и для вечернего наряда, особенно в холодные месяцы осени и зимы.



Аромат Si / Фото Armani

My Way

Аромат искусно сочетает нежные ноты туберозы и бледного ириса, создавая чрезвычайную композицию, предназначенную для женщин, которые стремятся раскрыть свой истинный потенциал.

My Way Parfume открывается свежим сочетанием бергамота и цветов апельсина, задавая яркий тон. По мере развития аромат раскрывается теплыми нотками амбры и кедра, завершаясь восхитительным шлейфом ванили.



My Way Parfume / Фото Armani

Мужские ароматы:

Acqua di Gio Pour Homme

Этот аромат передает буйство морской стихии, он немного "соленый", как воды Средиземного моря, в нем так же слышны ноты бергамота, хурмы, мускуса, пачули и кедра.

Acqua di Gio pour homme – мужской аромат, который продается в мире больше всего.



Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani

Stronger With You

Этот аромат очаровывает своим многогранным и теплым звучанием. Парфюм отличается гармоничным сочетанием пряных нот, в частности кардамона и розового перца, дополненных фруктовыми и древесными аккордами.

Хотя аромат отличается своей сладостью, он сохраняет сбалансированный характер с богатым, бальзамическим и дымным шлейфом. Это делает "Stronger With You" идеальным выбором для уютных осенних и зимних вечеров.



Stronger With You / Фото Armani

Какие образы Джорджо Армани являются культовыми?

Итальянский дизайнер Джорджио Армани, который основал бренд Giorgio Armani в 1975 году, стал определяющей фигурой в мире моды класса люкс.

Армани получил широкое признание, одевая знаменитостей, в частности Джулию Робертс на церемонию вручения премии "Оскар" в 2001 году и Леди Гагу на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2010 году. Невозможно обойти стороной и образы Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале в 2014 году, Николь Кидман на "Оскаре" в 2018 году и Кейт Бланшетт на нынешнем Венецианском кинофестивале.