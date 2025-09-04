Духи от Джорджо Армани, которые должны быть у каждого: женские и мужские ароматы
- Джорджо Армани, известный итальянский дизайнер, умер в возрасте 91 года, оставив за собой наследие в мире моды и ароматов.
- Среди популярных парфюмов от Armani выделяют женские Si и My Way, а также мужские Acqua di Gio Pour Homme и Stronger With You.
Джорджо Армани, несомненно, легендарный итальянский дизайнер. К сожалению, 4 сентября, на 91 году его жизнь оборвалась.
Он был известен не только дизайнерскими нарядами, но и собственными ароматами – духи от Armani появились на свет в 1982 году, сочетая в себе роскошь, изысканность и универсальность. 24 Канал чтит память о Джорджо Армани, и рассказывает о духах бренда, которые должны быть у каждого.
Какие духи от Armani должны быть у каждого?
Женские ароматы:
- Si
Si – женственная, теплая, глубокая композиция из черной смородины, розы, ванили и пачулей. Это для женщин, которые любят мягкую и сладкую глубину.
Аромат Si от Armani из семейства цветочных ароматов является идеальным выбором как для дневного, так и для вечернего наряда, особенно в холодные месяцы осени и зимы.
- My Way
Аромат искусно сочетает нежные ноты туберозы и бледного ириса, создавая чрезвычайную композицию, предназначенную для женщин, которые стремятся раскрыть свой истинный потенциал.
My Way Parfume открывается свежим сочетанием бергамота и цветов апельсина, задавая яркий тон. По мере развития аромат раскрывается теплыми нотками амбры и кедра, завершаясь восхитительным шлейфом ванили.
Мужские ароматы:
Acqua di Gio Pour Homme
Этот аромат передает буйство морской стихии, он немного "соленый", как воды Средиземного моря, в нем так же слышны ноты бергамота, хурмы, мускуса, пачули и кедра.
Acqua di Gio pour homme – мужской аромат, который продается в мире больше всего.
Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani
Stronger With You
Этот аромат очаровывает своим многогранным и теплым звучанием. Парфюм отличается гармоничным сочетанием пряных нот, в частности кардамона и розового перца, дополненных фруктовыми и древесными аккордами.
Хотя аромат отличается своей сладостью, он сохраняет сбалансированный характер с богатым, бальзамическим и дымным шлейфом. Это делает "Stronger With You" идеальным выбором для уютных осенних и зимних вечеров.
Stronger With You / Фото Armani
Какие образы Джорджо Армани являются культовыми?
Итальянский дизайнер Джорджио Армани, который основал бренд Giorgio Armani в 1975 году, стал определяющей фигурой в мире моды класса люкс.
Армани получил широкое признание, одевая знаменитостей, в частности Джулию Робертс на церемонию вручения премии "Оскар" в 2001 году и Леди Гагу на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2010 году. Невозможно обойти стороной и образы Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале в 2014 году, Николь Кидман на "Оскаре" в 2018 году и Кейт Бланшетт на нынешнем Венецианском кинофестивале.