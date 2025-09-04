Парфуми від Джорджо Армані, які мають бути у кожного: жіночі та чоловічі аромати
- Джорджо Армані, відомий італійський дизайнер, помер у віці 91 року, залишивши за собою спадщину у світі моди та ароматів.
- Серед популярних парфумів від Armani виокремлюють жіночі Si та My Way, а також чоловічі Acqua di Gio Pour Homme і Stronger With You.
Джорджо Армані, безсумнівно, легендарний італійський дизайнер. На жаль, 4 вересня, на 91 році його життя обірвалося.
Він був відомий не лише дизайнерськими вбраннями, а й власними ароматами – парфуми від Armani з'явились на світ у 1982 році, поєднуючи у собі розкіш, вишуканість та універсальність. 24 Канал вшановує пам'ять про Джорджо Армані, й розповідає про парфуми бренду, які мають бути у кожного.
Які парфуми від Armani мають бути у кожного?
Жіночі аромати:
- Si
Si – жіночна, тепла, глибока композиція з чорної смородини, троянди, ванілі та пачулів. Це для жінок, які люблять м'яку та солодку глибину.
Аромат Si від Armani із сімейства квіткових ароматів є ідеальним вибором як для денного, так і для вечірнього вбрання, особливо в холодні місяці осені та зими.
- My Way
Аромат майстерно поєднує ніжні ноти туберози та блідого ірису, створюючи надзвичайну композицію, призначену для жінок, які прагнуть розкрити свій справжній потенціал.
My Way Parfume відкривається свіжим поєднанням бергамоту і квітів апельсина, задаючи яскравий тон. У міру розвитку аромат розкривається теплими нотками амбри та кедра, завершуючись чудовим шлейфом ванілі.
Чоловічі аромати:
Acqua di Gio Pour Homme
Цей аромат передає буяння морської стихії, він трохи "солоний", як води Середземного моря, у ньому так само чути ноти бергамоту, хурми, мускусу, пачулі та кедра.
Acqua di Gio pour homme – чоловічий аромат, який продається у світі найбільше.
Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani
Stronger With You
Цей аромат зачаровує своїм багатогранним і теплим звучанням. Парфум вирізняється гармонійним поєднанням пряних нот, зокрема кардамону та рожевого перцю, доповнених фруктовими та деревними акордами.
Хоча аромат відзначається своєю солодкістю, він зберігає збалансований характер з багатим, бальзамічним і димним шлейфом. Це робить "Stronger With You" ідеальним вибором для затишних осінніх та зимових вечорів.
Stronger With You / Фото Armani
Які образи Джорджо Армані є культовими?
Італійський дизайнер Джорджіо Армані, який заснував бренд Giorgio Armani в 1975 році, став визначальною фігурою у світі моди класу люкс.
Армані здобув широке визнання, одягаючи знаменитостей, зокрема Джулію Робертс на церемонію вручення премії "Оскар" у 2001 році та Леді Гагу на церемонію вручення премії "Греммі" у 2010 році. Неможливо оминути й образи Кейт Бланшетт на Каннському кінофестивалі у 2014 році, Ніколь Кідман на "Оскарі" у 2018 році та Кейт Бланшетт на цьогорічному Венеційському кінофестивалі.