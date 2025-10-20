Как увеличить губы с помощью помады: полезный лайфхак для девушек: полезный лайфхак для девушек
- Эффект объемных губ можно создать с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады.
- Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.
Эффект полных губ можно создать достаточно легко без каких-либо инъекций. Достаточно лишь знать секрет о контурировании губ, который очерчивает контур так, что они визуально кажутся больше.
Освоить контурирование губ достаточно просто, а в этом вам могут помочь определенные косметические продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Как увеличить губы контурингом?
Эффект объемных губ можно создать с помощью макияжа. Визажисты подробнее рассказали о контуринг губ – технике, которая выглядит на свету так, что создает иллюзию естественной полноты.
Для контурирования губ нужно два похожих оттенка карандашей для губ и помады. Темным карандашом обведите контур, а губы заполните более светлым тоном. Такой трюк поможет создать желаемый объем.
Шаг 1 – обведите губы
Карандаш нужно наносить легкими штрихами и не нажимать на него сильно. Губы заполняйте круговыми движениями, начиная с центра дуги Купидона. Прямую линию не рисуйте, а полируйте оттенок по всему внешнему периметру формы губы. Лучше всего для растушевки использовать боковую сторону карандаша.
Для нанесения карандаша на нижнюю часть губ – нужно легко улыбаться, чтобы легче их накрасить.
Шаг 2 – наполните губы наполните губы
Карандашом затените углы и края. Должен получиться четкий край во внешнем углу, а дальше надо полировать карандаш к центру так, чтобы получился мягкий цвет. Можно четко очертить V-образную линию дуги Купидона, чтобы она стала выразительной, а верхняя губа – полнее.
Шаг 3 – нанесите помаду нанесите помаду
Завершая макияж, нужно нанести помаду на центр губ. Благодаря этому у вас получатся идеальные и рельефные губы, которые поразят объемом. Дополнительно можно нанести блеск для губ, бальзам или масло вместо помады, чтобы сделать губы глянцевыми и пухлыми.
Визажистка Ульяна Слободян в своем тиктоке продемонстрировала, как легко увеличить губы благодаря макияжу. Девушка показала, как более темным карандашом обвести контур, а более светлым – закрасить губы.
Как сделать губы более объемными: смотрите видео
Какие ошибки в макияже старят?
Плотное тональное покрытие и неправильный контуринг могут подчеркнуть недостатки на лице.
Устаревшие брови и темный контур со светлой помадой создают неестественный и стареющий вид.
Частые вопросы
Какая техника поможет создать иллюзию объемных губ?
Техника контуринга губ выглядит на свету так, что создает иллюзию естественной полноты. Для этого используются два похожих оттенка карандашей для губ и помады – темный карандаш для обводки контура и более светлый для заполнения губ.
Какие шаги следует выполнить для контурирования губ?
Сначала губы обводят карандашом легкими штрихами, затем затеняют углы и края для создания четкого контура. В конце наносится помада на центр губ для получения идеального объема.
Можно ли использовать глянцевый блеск для губ, бальзам или масло вместо помады при контурировании?
Так, после завершения нанесения макияжа можно использовать глянцевый блеск для губ, бальзам или масло вместо помады, чтобы сделать губы глянцевыми и пухлыми.