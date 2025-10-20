Як збільшити губи за допомогою помади: корисний лайфхак для дівчат
- Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади.
- Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.
Ефект повних губ можна створити досить легко без будь-яких ін’єкцій. Достатньо лише знати секрет про контурування губ, який окреслює контур так, що вони візуально здаються більшими.
Опанувати контурування губ досить просто, а в цьому вам можуть допомогти певні косметичні продукти, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Читайте також Сила кольору: відтінок помади, який омолоджує обличчя та збільшує губи
Як збільшити губи контурингом?
Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою макіяжу. Візажисти детальніше розповіли про контуринг губ – техніку, яка виглядає на світлі так, що створює ілюзію природної повноти.
Для контурування губ потрібно два схожих відтінки олівців для губ та помади. Темним олівцем обведіть контур, а губи заповніть світлішим тоном. Такий трюк допоможе створити бажаний об’єм.
Крок 1 – обведіть губи
Олівець потрібно наносити легкими штрихами й не натискати на нього сильно. Губи заповнюйте круговими рухами, починаючи з центру дуги Купідона. Пряму лінію не малюйте, а поліруйте відтінок по всьому зовнішньому периметру форми губи. Найкраще для розтушування використовувати бічну сторону олівця.
Для нанесення олівця на нижню частину губ – потрібно легко посміхатися, щоб легше їх нафарбувати.
Крок 2 – наповніть губи
Олівцем затініть кути та краї. Має вийти чіткий край у зовнішньому куті, а далі треба полірувати олівець до центру так, щоб вийшов м’який колір. Можна чітко окреслити V-подібну лінію дуги Купідона, щоб вона стала виразною, а верхня губа – повнішою.
Крок 3 – нанесіть помаду
Завершуючи макіяж, потрібно нанести помаду на центр губ. Завдяки цьому у вас вийдуть ідеальні та рельєфні губи, які вразять об’ємом. Додатково можна нанести блиск для губ, бальзам чи олійку замість помади, щоб зробити губи глянцевими й пухкими.
Візажистка Уляна Слободян у своєму тіктоці продемонструвала, як легко збільшити губи завдяки макіяжу. Дівчина показала, як темнішим олівцем обвести контур, а світлішим – зафарбувати губи.
Як зробити губи об'ємнішими: дивіться відео
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
Часті питання
Яка техніка допоможе створити ілюзію об'ємних губ?
Техніка контурингу губ виглядає на світлі так, що створює ілюзію природної повноти. Для цього використовуються два схожих відтінки олівців для губ та помади – темний олівець для обведення контуру і світліший для заповнення губ.
Які кроки слід виконати для контурування губ?
Спочатку губи обводять олівцем легкими штрихами, потім затінюють кути та краї для створення чіткого контуру. Наприкінці наноситься помада на центр губ для отримання ідеального об'єму.
Чи можна використовувати глянцевий блиск для губ, бальзам чи олійку замість помади при контуруванні?
Так, після завершення нанесення макіяжу можна використовувати глянцевий блиск для губ, бальзам чи олійку замість помади, щоб зробити губи глянцевими й пухкими.