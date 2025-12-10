Культовая куртка миллениалов снова в моде: ее уже начали раскупать

Миллениалы обожали зеленую куртку в 2010-х годах. Ее хотел каждый подросток, поскольку такая вещь считалась самой модной. Лучшего тогда за эту куртку не было ничего. Впрочем, мода циклична, поэтому в 2026 году вещь снова будет актуальной.

Куртку оливкового оттенка тогда все называли полевой или военной, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Она имела вместительные карманы на груди и внизу возле рукавов. Лучшей была длина от середины бедра до колен.

В 2000-х парку носили с черными узкими джинсами скинни, принтованными футболками и кроссовками на платформе. Этот образ точно смогут воссоздать в своих воспоминаниях миллениалы, а теперь и время браться за новую покупку!

Почему стоит снова покупать любимую куртку миллениалов?

Утилитарный бренд Levi's и даже такие премиальные бренды как Prada и Victoria Beckham добавили эту куртку в свои коллекции. Новые модели почти не отличаются от тех классических курток, которые мы носили в 2012 году, а история этой верхней одежды достигает еще американской армии середины XX века.

После Вьетнамской войны избыток военной одежды сильно повлиял на молодежную моду. Когда война закончилась, вещей осталось много, и именно это дало толчок для развития индустрии моды,

– отметил модный эксперт Эйвери Труфельман.

В современном мире оливковая куртка уже не считается винтажем, а универсальной базой, которую можно легко добавить в свой гардероб. Но в 2026 году сочетание будет уже несколько иным – с мешковатыми джинсами и цветными кроссовками. Если совместить верхнюю одежду с зеленой обувью, то образ будет выглядеть довольно современно.



Трендовые куртки снова в моде / Фото Pinterest



Магазины быстро подхватывают все новые тренды, поэтому в маскаркетах уже начали появляться культовые куртки, которые мгновенно начали раскупать миллениалы и даже молодые девушки, которые не были знакомы с трендом на эту куртку раньше.

Издание Harpers Bazaar пишет, что этой зимой в моде скульптурные пальто, верхняя одежда с высоким воротником, укороченные пуховики и пальто с меховыми вставками. Пальто с поясом подчеркивает талию и добавляет женственности и элегантности образу, поэтому на него нужно обратить особое внимание. Эта верхняя одежда одинаково подходит для сапог на низком ходу или каблуках.

Какие пальто делают образ дорогим?