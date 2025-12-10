Культова куртка міленіалів знову в моді: її вже почали розкуповувати

Міленіали обожнювали зелену куртку у 2010-х роках. Її хотів кожен підліток, оскільки така річ вважалася наймоднішою. Кращого тоді за цю куртку не було нічого. Втім, мода циклічна, тож у 2026 році річ знову буде актуальною.

Куртку оливкового відтінку тоді всі називали польовою чи військовою, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Вона мала місткі кишені на грудях та внизу біля рукавів. Найкращою була довжина від середини стегна до колін.

У 2000-х парку носили з чорними вузькими джинсами скінні, принтованими футболками та кросівками на платформі. Цей образ точно зможуть відтворити у своїх спогадах міленіали, а тепер і час братися за нову покупку!

Чому варто знову купувати улюблену куртку міленіалів?

Утилітарний бренд Levi's та навіть такі преміальні бренди як Prada та Victoria Beckham додали цю куртку до своїх колекцій. Нові моделі майже не відрізняються від тих класичних курток, які ми носили у 2012 році, а історія цього верхнього одягу сягає ще американської армії середини XX століття.

Після В’єтнамської війни надлишок військового одягу сильно вплинув на молодіжну моду. Коли війна закінчилася, речей залишилося багато, і саме це дало поштовх для розвитку індустрії моди,

– зазначив модний експерт Ейвері Труфельман.

У сучасному світі оливкова куртка вже не вважається вінтажем, а уніврсальною базою, яку можна легко додати до свого гардероба. Та у 2026 році поєднання буде вже дещо іншим – з мішкуватими джинсами та кольровими кросівками. Якщо поєднати верхній одяг із зеленим взуттям, то образ виглядатиме доволі сучасно.



Трендові куртки знову в моді / Фото Pinterest



Трендові куртки знову в моді / Фото Pinterest



Трендові куртки знову в моді / Фото Pinterest

Магазини швидко підхоплюють всі нові тренди, тож у маскаркетах вже почали з’являтися культові куртки, які миттєво почали розкуповувати міленіали та навіть молоді дівчата, які не були знайомі з трендом на цю куртку раніше.

Видання Harpers Bazaar пише, що цієї зими в моді скульптурні пальта, верхній одяг з високим коміром, вкорочені пуховики та пальта з хутряними вставками. Пальто з поясом підкреслює талію і додає жіночності та елегантності образу, тому на нього потрібно звернути особливу увагу. Цей верхній одяг однаково підходить для чобіт на низькому ходу чи підборах.

Які пальта роблять образ дорогим?