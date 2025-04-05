Согласно народным приметам, существуют определенные дни недели, когда пряди лучше не трогать, пишет 24 Канал.

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В какие дни нельзя мыть голову

Не рекомендуют мыть волосы в понедельник, поскольку этот день недели считается тяжелым. Приметы говорят, что помытые волосы в понедельник навлечет неудачу и вся неделя пойдет наперекосяк, а на работе будут постоянные неудачи. Кроме того, могут быть проблемы со здоровьем и даже ссоры в семье.

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Также плохим днем для банных процедур считается пятница. Именно в этот день Иисус Христос был распят и подвергнут ужасным пыткам, поэтому по приметам, если помыть волосы в пятницу, то они начнут выпадать.



Волосы нельзя мыть 3 дня в неделю / Фото Pexels

Есть еще третий день, который не является совсем удачным для мытья головы. Говорят, что в этот день есть высокий риск возникновения проблем в личной жизни и конфликтов в семье. Предки верили, что в этот день с себя можно смыть успех и навлечь беду.

Правильная техника мытья головы может оптимизировать состояние кожи и способствовать активному росту волос. Как правильно мыть волосы – читайте в нашем материале.

Эзотерики не советуют мыть волосы перед важными совещаниями, встречами или экзаменами. Говорят, что если помыть голову, то она будет "пустой".

Мыть волосы можно во вторник и субботу. Именно эти дни считаются лучшими для очищения локонов, а среда и четверг являются нейтральными днями.