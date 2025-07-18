Не стригите и не красьте волосы в этот день: привлечете в жизнь одни проблемы
- Окрашивание волос в определенные дни может повлиять на энергетику человека, в частности пятница считается худшим днем для этой процедуры из-за нестабильной энергии.
- Рекомендуется избегать окрашивания волос во время критических дней и перед окрашиванием не мыть волосы, чтобы сохранить защитный природный слой.
Современный мир сложно представить без такой beauty-процедуры как окрашивание волос. Благодаря изменению цвета, можно улучшить свой образ и имидж. Однако следует помнить, в какие дни по приметам и суевериям, от окрашивания волос надо отказаться.
Согласно народным верованиям, есть определенные дни, в которые нельзя красить волосы, пишет 24 Канал со ссылкой Woman Life. Астрологи говорят, что волосы являются неотъемлемой частью энергетического поля человека. Окрашивание вносит изменения в энергетику, поэтому это может повлиять на жизнь.
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Влияние может быть негативным или положительным, поэтому стоит быть осторожными, чтобы не натолкнуться на негативные последствия.
Когда нельзя красить волосы?
Длинные волосы способны удерживать энергию человека и защищать ее от внешних воздействий. Именно краска для волос способна повлиять на эту энергетику. День для окрашивания имеет большое значение.
Худшим днем считается пятница, поскольку энергия в этот день является очень нестабильной. Окрашивание волос через некоторое время может привлечь в жизнь негатив и конфликты.
Также не рекомендуют красить волосы во время критических дней. Гормональные изменения в организме способны сказаться на результате.
Названы худшие дни для окрашивания волос / Фото Pexels
Кроме того, на судьбу человека влияют и различные оттенки волос. Яркий и освежающий цвет может привлечь в жизнь хорошие события, а вот кардинальное изменение на темный оттенок может привлечь в жизнь проблемы и проблемы.
Специалисты советуют не мыть волосы перед окрашиванием, чтобы сохранить жир себум на коже головы, который является защитным естественным слоем от повреждения во время окрашивания.