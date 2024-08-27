Отпраздновала с ветерком: 102-летняя бабушка прыгнула с парашютом в день рождения

Британка Манетт Бейли решила необычно отпраздновать свое 102-летие. Так, смелая бабушка прыгнула с парашютом и собрала несколько тысяч долларов на благотворительность.

102-летняя смельчачка буквально подняла празднование дня рождения на новый уровень. Интересно, что свой юбилей – 100 лет – Манетт также отпраздновала с адреналином – бабушка приняла участие в гонках Ferarri.

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102-летняя бабушка прыгнула с парашютом

Манетт Бейли недавно исполнилось 102 года, а отпраздновала она собственный день рождения, прыгнув с парашютом. Британка родом из графства Саффолк во времена Второй мировой войны служила в Женской Королевской военно-морской службе.

Свой юбилейный 100-й день рождения отпраздновала на гонках. Манетт участвовала в гонках Ferarri на официальной трассе Гран-при Великобритании. Тогда 100-летняя бабушка управляла автомобилем на скорости около 210 километров в час.

В это воскресенье, 25 августа, она заявила, что всегда надо искать что-то новое, и прыгнула с парашютом. Манетт призналась, что когда-то была замужем за десантником, однако сама никогда не прыгала с парашютом. Интересно, что вдохновил ее на это знакомый, который рассказал, что его 85-летний отец недавно также прыгал с парашютом.

Если 85-летний мужчина может это сделать, я тоже могу. Мне повезло быть здоровой, поэтому я должна что-то сделать. Я не могу просто потерять это,

– добавила Манетт.

Бабушка прыгала с самолета, который взлетал с аэродрома в Бенхолл-Грин. Немало друзей, знакомых и просто местных жителей собрались, чтобы посмотреть, как бабушка будет прыгать с парашютом.

102-летняя Манетт Бейли прыгнула с парашютом / Фото UK Parachutist & Goldster/Bav Media / SplashNews.com

Манетт не только осуществила свою мечту, но и собрала около 13 тысяч долларов на благотворительность. Все средства она передала различным организациям Великобритании.

Когда дверь открылась, я подумала, что я больше ничего не могу сделать или сказать. Просто прыгнула. Я помню, как мои ноги выдвинулись, я закрыла глаза, и вот – мы летим с очень большой скоростью,

– поделилась Манетт.

Своим смелым поступком 102-летняя бабушка также установила рекорд Великобритании как самый старый парашютист страны.

На прыжок Манетт отреагировала даже королевская семья. Так, принц Уильям написал 102-летней бабушке письмо.

"Мы с Кэтрин слышали, что на следующей неделе вы будете отмечать свой 102-й день рождения прыжком с парашютом! Зная, что вы отпраздновали свое 100-летие гонками на Ferrari вокруг Сильверстоуна, мы не удивлены", – говорится в письме.

Говоря о своем секрете долголетия Манетт призвала людей быть добрыми к миру и интересоваться новыми возможностями.

"И не забывайте о вечеринках", – добавила положительная и смелая бабушка.