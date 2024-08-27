102-річна сміливиця буквально підняла святкування дня народження на новий рівень. Цікаво, що свій ювілей – 100 років – Манетт також відсвяткувала з адреналіном – бабуся взяла участь у перегонах Ferarri.

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102-річна бабуся стрибнула з парашутом

Манетт Бейлі нещодавно виповнилося 102 роки, а відсвяткувала вона власний день народження, стрибнувши з парашутом. Британка родом з графства Саффолк у часи Другої світової війни служила у Жіночій Королівській військово-морській службі.

Свій ювілейний 100-й день народження відсвяткувала на перегонах. Манетт брала участь в перегонах Ferarri на офіційній трасі Гран-прі Великобританії. Тоді 100-річна бабуся кермувала автівкою на швидкості близько 210 кілометрів на годину.

Цієї неділі, 25 серпня, вона заявила, що завжди треба шукати щось нове, і стрибнула з парашутом. Манетт зізналася, що колись була одружена з десантником, однак сама ніколи не стрибала з парашутом. Цікаво, що надихнув її на це знайомий, який розповів, що його 85-річний батько нещодавно також стрибав з парашутом.

Якщо 85-річний чоловік може це зробити, я теж можу. Мені пощастило бути здоровою, тому я мушу щось зробити. Я не можу просто змарнувати це,

– додала Манетт.

Бабуся стрибала з літака, який злітав з аеродрому в Бенхолл-Грін. Чимало друзів, знайомих та просто місцевих жителів зібралися, щоб подивитися, як бабуся буде стрибати з парашутом.

102-річна Манетт Бейлі стрибнула з парашутом / Фото UK Parachutist & Goldster/Bav Media / SplashNews.com

Манетт не лише здійснила свою мрію, а й зібрала близько 13 тисяч доларів на благодійність. Усі кошти вона передала різним організаціям Великої Британії.

Коли двері відчинилися, я подумала, що я більше нічого не можу зробити або сказати. Просто стрибнула. Я пам’ятаю, як мої ноги висунулися, я закрила очі, й ось – ми летимо з дуже великою швидкістю,

– поділилася Манетт.

Своїм сміливим вчинком 102-річна бабуся також встановила рекорд Великої Британії як найстаріший парашутист країни.

На стрибок Манетт відреагувала навіть королівська родина. Так, принц Вільям написав 102-річній бабусі листа.

"Ми з Кетрін чули, що наступного тижня ви відзначатимете свій 102-й день народження стрибком з парашутом! Знаючи, що ви відсвяткували своє 100-річчя перегонами на Ferrari навколо Сільверстоуна, ми не здивовані", – мовиться у листі.

Говорячи про свій секрет довголіття Манетт закликала людей бути добрими до світу та цікавитися новими можливостями.

"І не забувайте про вечірки", – додала позитивна і смілива бабуся.