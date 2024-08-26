Чому жінка вирішила, що це була подорож у часі та що саме з нею сталося, розповідаємо далі.

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Як жінка описує подорож у часі

44-річна Керрі Іден вважає себе екстрасенсом. Нещодавно жінка розповіла про те, що випадково зіткнулась із подорожжю у часі.

Вона сіла на рейс до Бостона та копалася у своїй сумочці в заповненому салоні, поки персонал говорив із попутниками. Але наступної миті вона стверджує, що літак спорожнів. До Керрі підійшла стюардеса та попросила покинути салон. Зібравши свої речі, жінка побачила знайомі обличчя людей, які стояли у черзі на посадку – так, ніби вони щойно не були на цьому ж рейсі.

Американка описує цей досвід як "ковзання у часі", коли людина може подорожувати в часі невідомими засобами, навіть не намагаючись це зробити.

Як жінка "подорожувала у часі": дивіться відео

Я працюю медіумом 44 роки – я походжу з лінії медіумів. Це те, з чим я народилась, це моя норма, і все моє життя пов’язане з роботою з духовними провідниками. Це все, що я коли-небудь знала. Для мене подорож у часі – це щось, коли ти рухаєшся вперед у часі або в інший вимір. Це як машина часу,

– ділиться Керрі.

Вона додає, що коли сідала на борт літака, відчувала дивну ауру. Через інвалідність її часто пускають на борт першою, тож вона здивувалася, коли попутниця, яка чомусь вже була в салоні, запитала, чи можна помінятися з нею місцями.

Американка пригадує, що всі були дуже балакучими та приязними. Жінка також "відчувала рух" людей позаду, але не минуло й 10 секунд, як літак спорожнів й до неї підійшла бортпровідниця.

Пам'ятаю, як подивилася вперед й подумала: "Це не той рейс?". Але ж я знала, що за мною стояли люди. Вийшла в аеропорт й побачила у залі очікування своїх попутників,

– описує пасажирка свій досвід.

Керрі досі не впевнена у тому, що саме з нею сталося, але вона переконана, що це було щось містичне. Вона припускає, що можливо потрапила в інший час та зазначає, що це був дивовижний й дуже дивний досвід.