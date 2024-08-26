Почему женщина решила, что это было путешествие во времени и что именно с ней произошло, рассказываем далее.

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Как женщина описывает путешествие во времени

44-летняя Кэрри Иден считает себя экстрасенсом. Недавно женщина рассказала о том, что случайно столкнулась с путешествием во времени.

Она села на рейс в Бостон и копалась в своей сумочке в заполненном салоне, пока персонал говорил с попутчиками. Но в следующий момент она утверждает, что самолет опустел. К Керри подошла стюардесса и попросила покинуть салон. Собрав свои вещи, женщина увидела знакомые лица людей, которые стояли в очереди на посадку – так, будто они только что не были на этом же рейсе.

Американка описывает этот опыт как "скольжение во времени", когда человек может путешествовать во времени неизвестными средствами, даже не пытаясь это сделать.

Как женщина "путешествовала во времени": смотрите видео

Я работаю медиумом 44 года – я происхожу из линии медиумов. Это то, с чем я родилась, это моя норма, и вся моя жизнь связана с работой с духовными проводниками. Это все, что я когда-либо знала. Для меня путешествие во времени – это что-то, когда ты двигаешься вперед во времени или в другое измерение. Это как машина времени,

– делится Керри.

Она добавляет, что когда садилась на борт самолета, чувствовала странную ауру. Из-за инвалидности ее часто пускают на борт первой, поэтому она удивилась, когда попутчица, которая почему-то уже была в салоне, спросила, можно ли поменяться с ней местами.

Американка вспоминает, что все были очень разговорчивыми и дружелюбными. Женщина также "чувствовала движение" людей позади, но не прошло и 10 секунд, как самолет опустел и к ней подошла бортпроводница.

Помню, как посмотрела вперед и подумала: "Это не тот рейс?". Но я знала, что за мной стояли люди. Вышла в аэропорт и увидела в зале ожидания своих попутчиков,

– описывает пассажирка свой опыт.

Керри до сих пор не уверена в том, что именно с ней произошло, но она убеждена, что это было что-то мистическое. Она предполагает, что возможно попала в другое время и отмечает, что это был удивительный и очень странный опыт.