Гений, покоривший парфюмерный мир: какие духи создал Квентин Биш

Известный парфюмер Квентин Биш стал создателем многих известных ныне парфюмов. В частности, он сотрудничал с Givaudan, Robertet, Carolina Herrera и Mugler.

"Заявил о себе" Биш еще в далеком 2010. Именно тогда он создал Reminiscence Essence, пишет 24 Канал.

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3 известных аромата, которые создал Биш

Parco Palladiano XII: Quercia от Bottega Veneta



Какие духи стоит приобрести весной 2025 / Фото Pinterest

Шикарный универсальный аромат, который прекрасно подойдет как для использования каждый день, так и для особенных вечерних выходов. В этом парфюме гармонично сочетаются древесные ноты и специи.

верхние ноты: перец, розовый перец;

перец, розовый перец; средние ноты : кардамон, лабданум;

: кардамон, лабданум; базовые ноты: дуб, бензоин, дубовый мох, кашемировое дерево, олибанум, пачули.

Bad Boy от Carolina Herrera



Какие духи купить мужчине / Фото Pinterest

Основной аромат из серии "Bad Boy" можно смело отнести к восточным. Этот парфюм имеет довольно интенсивный пряный запах. Отличный вариант для уверенных в себе мужчин.

верхние ноты: белый перец, розовый перец, бергамот;

белый перец, розовый перец, бергамот; средние ноты : кедр, шалфей;

: кедр, шалфей; базовые ноты: бобы тонка, какао.

Good Girl от Carolina Herrera



Варианты шикарных духов для женщин / Фото Pinterest

Легендарный женский аромат, который покоряет с первых минут. Этот парфюм довольно насыщенный. Он прекрасно подходит для уверенных, стильных и сексуальных женщин.