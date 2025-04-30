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Lady Поради для Lady Геній, що підкорив парфумерний світ: які парфуми створив Квентін Біш
30 квітня, 23:30
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Геній, що підкорив парфумерний світ: які парфуми створив Квентін Біш

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Квентін Біш створив відомі парфуми, співпрацюючи з Givaudan, Robertet, Carolina Herrera та Mugler.
  • Серед його робіт: Parco Palladiano XII: Quercia від Bottega Veneta, Bad Boy та Good Girl від Carolina Herrera.

Відомий парфумер Квентін Біш став творцем багатьох відомих нині парфумів. Зокрема, він співпрацював з Givaudan, Robertet, Carolina Herrera та Mugler.

"Заявив про себе" Біш ще у далекому 2010. Саме тоді він створив Reminiscence Essence, пише 24 Канал.

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3 відомі аромати, які створив Біш

Parco Palladiano XII: Quercia від Bottega Veneta


Які парфуми варто придбати навесні 2025 / Фото Pinterest

Шикарний універсальний аромат, який прекрасно підійде як для використання щодень, так і для особливих вечірніх виходів. У цьому парфумі гармонійно поєднуються деревні ноти та спеції.

  • верхні ноти: перець, рожевий перець;
  • середні ноти: кардамон, лабданум;
  • базові ноти: дуб, бензоїн, дубовий мох, кашемірове дерево, олібанум, пачулі.

Bad Boy від Carolina Herrera


Які парфуми купити чоловіку / Фото Pinterest

Основний аромат з серії "Bad Boy" можна сміливо віднести до східних. Цей парфум має доволі інтенсивний пряний запах. Чудовий варіант для впевнених в собі чоловіків.

  • верхні ноти: білий перець, рожевий перець, бергамот;
  • середні ноти: кедр, шавлія;
  • базові ноти: боби тонка, какао.

Good Girl від Carolina Herrera


Варіанти шикарних парфумів для жінок / Фото Pinterest

Легендарний жіночий аромат, що підкорює з перши хвилин. Цей парфум доволі насичений. Він прекрасно підходить для впевнених, стильних та сексуальних жінок.

  • верхні ноти: бергамот, лимон, кава, мигдаль;
  • середні ноти: ірис, тубероза, жасмин, апельсиновий цвіт, болгарська троянда, жасмин;
  • базові ноти: боби тонка, какао, ваніль, праліне, сандал, мускус, амбра, кашемірове дерево, пачулі, кедр, кориця.