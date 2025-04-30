Геній, що підкорив парфумерний світ: які парфуми створив Квентін Біш

Відомий парфумер Квентін Біш став творцем багатьох відомих нині парфумів. Зокрема, він співпрацював з Givaudan, Robertet, Carolina Herrera та Mugler.

"Заявив про себе" Біш ще у далекому 2010. Саме тоді він створив Reminiscence Essence, пише 24 Канал.

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3 відомі аромати, які створив Біш

Parco Palladiano XII: Quercia від Bottega Veneta



Які парфуми варто придбати навесні 2025 / Фото Pinterest

Шикарний універсальний аромат, який прекрасно підійде як для використання щодень, так і для особливих вечірніх виходів. У цьому парфумі гармонійно поєднуються деревні ноти та спеції.

верхні ноти: перець, рожевий перець;

перець, рожевий перець; середні ноти : кардамон, лабданум;

: кардамон, лабданум; базові ноти: дуб, бензоїн, дубовий мох, кашемірове дерево, олібанум, пачулі.

Bad Boy від Carolina Herrera



Які парфуми купити чоловіку / Фото Pinterest

Основний аромат з серії "Bad Boy" можна сміливо віднести до східних. Цей парфум має доволі інтенсивний пряний запах. Чудовий варіант для впевнених в собі чоловіків.

верхні ноти: білий перець, рожевий перець, бергамот;

білий перець, рожевий перець, бергамот; середні ноти : кедр, шавлія;

: кедр, шавлія; базові ноти: боби тонка, какао.

Good Girl від Carolina Herrera



Варіанти шикарних парфумів для жінок / Фото Pinterest

Легендарний жіночий аромат, що підкорює з перши хвилин. Цей парфум доволі насичений. Він прекрасно підходить для впевнених, стильних та сексуальних жінок.