Какой свадебный маникюр в моде в 2025 году

Летом многие пары делают свадьбы. Это действительно очень комфортное время для такого торжества. В частности, из-за теплой погоды.

Подготовку к свадьбе обычно начинают заблаговременно. Весомое внимание уделяется именно образу невесты. Ведь важно продумать все, до мелких деталей, в том числе и маникюр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты стильного маникюра на свадьбу

Классический молочный

Молочный выглядит очень стильно и сдержанно. Такой цвет прекрасно подойдет как для коротких, так и длинных ноготков.

Мыльные ногти

Тренд на так называемые "мыльные ногти" пришел к нам из Кореи. Таки маникюр – отличная альтернатива классическому нюду.

French Ombré

Французский омбре – очень необычный маникюр, который будет прекрасно выглядеть даже через несколько недель носки. Благодаря переливу, создается невероятный эффект. Кажется, что ноготки покрыла снежная лавина.

Американский маникюр

Характерной чертой американского маникюра является то, что цвет ногтей совпадает с оттенком на губах. Отчасти этот дизайн напоминает френч. Дело в том, что на кончиках ногтей, при американском маникюре, может быть белая "шляпка".

Сетевой френч

Классический френч можно сделать гораздо интереснее, если добавить несколько декоративных деталей. К примеру, нежное кружево.

Обратите внимание! Такой маникюр можно сделать еще интереснее, если добавить стразы, наклейки или объемные фигурки.