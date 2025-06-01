Забудьте о хвостиках: легкие прически для девушек, которые занимаются спортом

При занятиях спортом важно собирать волосы. Это стоит делать не только ради эстетики, но и для удобства.

Делать прически во время занятий спортом важно и для того, чтобы уменьшить риск травм. Нередко бывает такое, что волосы могут цепляться за тренажеры или инвентарь, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую прическу сделать на фитнес

С крабиком

Зажимы в моде не первый год. Это понятно, поскольку, они не только выглядят эстетично, а еще и очень функциональны.

Чтобы создать такую прическу, не нужно много времени и навыков. Все просто, если следовать инструкции.

Оригинальная коса

Необязательно делать обычную косу. С помощью нескольких простых движений можно создать невероятную прическу, которая будет выглядеть очень стильно.

Коса из хвостиков

Именно такая прическа позволяет создать невероятный объем. Из-за толщины косы будет казаться, что у вас очень густые волосы.

Гладкий пучок

Такой пучок любят делать звезды. Он выглядит очень стильно и делается за считанные минуты.

Легкие дракончики

Эту прическу легче сделать чем обычные косы. А выглядит она невероятно оригинально.

Кроме этого, такой способ собрать волосы прекрасно подходит девушкам, имеющим челку.

Лайфхак! Если сделать эти жгутики достаточно плотными, то после фитнеса можно получить хорошую укладку. Просто не забудьте просушить волосы, а затем – постепенно распустите.