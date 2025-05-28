Нежный маникюр на лето 2025: от этих ногтей невозможно оторвать взгляд
- Цветочный маникюр с крупными рисунками и объемными фигурками является стильным вариантом на лето 2025.
- Маникюр с эффектом хрома также в тренде.
Лето уже на пороге. Пора готовиться к его приходу. Например, сейчас чрезвычайно удачный момент для того, чтобы попробовать новыйнейл-дизайн.
Цветочный маникюр – очень стильный вариант, который прекрасно подойдет на летнюю пору. Многообразие вариаций такого дизайна поражает, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Варианты трендового маникюра на лето 2025
- Крупные цветы
Совсем необязательно делать маленькие рисунки. Как раз наоборот, большие цветы очень гармонично будут смотреться на ноготках.
- С объемными фигурками
С помощью объемных фигурок можно создать необычный дизайн. Нужно заметить, что этот вариант не является очень практичным.
Дело в том, что такие фигурки могут "цепляться". Именно поэтому, прежде чем делать этот маникюр, оцените будет ли он по-настоящему удобным для вас.
- С эффектом хрома
Ногти с эффектом хрома выглядят очень необычно. Такой дизайн точно привлечет внимание окружающих.
- Настоящее сияние
С помощью специального лака можно создать необычайный блеск на ноготках. На солнце такой маникюр будет очень красиво переливаться.
Обратите внимание! Если вы не хотите рисовать на ногтях, используйте наклейки. Это удобная и проверенная альтернатива.