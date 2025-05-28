Нежный маникюр на лето 2025: от этих ногтей невозможно оторвать взгляд

Лето уже на пороге. Пора готовиться к его приходу. Например, сейчас чрезвычайно удачный момент для того, чтобы попробовать новыйнейл-дизайн.

Цветочный маникюр – очень стильный вариант, который прекрасно подойдет на летнюю пору. Многообразие вариаций такого дизайна поражает, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты трендового маникюра на лето 2025

Крупные цветы

Совсем необязательно делать маленькие рисунки. Как раз наоборот, большие цветы очень гармонично будут смотреться на ноготках.

С объемными фигурками

С помощью объемных фигурок можно создать необычный дизайн. Нужно заметить, что этот вариант не является очень практичным.

Дело в том, что такие фигурки могут "цепляться". Именно поэтому, прежде чем делать этот маникюр, оцените будет ли он по-настоящему удобным для вас.

С эффектом хрома

Ногти с эффектом хрома выглядят очень необычно. Такой дизайн точно привлечет внимание окружающих.

Настоящее сияние

С помощью специального лака можно создать необычайный блеск на ноготках. На солнце такой маникюр будет очень красиво переливаться.

Обратите внимание! Если вы не хотите рисовать на ногтях, используйте наклейки. Это удобная и проверенная альтернатива.