Диеты не нужны: как питаться так, чтобы быть в форме и оставаться здоровой

Правильное питание не должно быть временной диетой. Здоровые пищевые привычки необходимо делать своим стилем жизни.

На самом деле, чтобы питаться правильно, не нужно иметь большой бюджет. Достаточно лишь придерживаться определенных правил, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как сделать свой рацион более здоровым

Делайте акцент на здоровые жиры

Многие демонизируют жиры. Однако на самом деле играет роль именно их качество. В рацион обязательно нужно добавлять здоровые жиры. К таким можно отнести:

жирные сорта рыбы;

орехи;

авокадо;

семечки.

Именно здоровые жиры влияют на состояние ваших ногтей, волос и кожи.



Как питаться, чтобы похудеть / Фото Pexels

Пейте достаточно воды

Существует миф, что в день нужно пить примерно 2 литра воды. На самом деле эта норма должна рассчитываться индивидуально, с учетом веса человека.

Лайфхак! Чтобы начать употреблять больше воды, введите в свою жизнь привычку пить по стакану за 20 минут до каждого приема пищи.

Обратите внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка "чистит" организм и дарит чувство сытости. Такие продукты нужно употреблять регулярно. Клетчаткой богаты:

овощи;

фрукты;

киноа;

коричневый рис;

фасоль;

чечевица;

нут;

овес.



Как улучшить рацион / Фото Pexels

Обратите внимание! Дабы сделать свой рацион более разнообразным, выбирайте сезонную продукцию, присущую вашему региону. Такие продукты гораздо доступнее.

Питайтесь разнообразно

Ваша тарелка должна быть наполнена жирами, белками и углеводами. Не стоит делать акцент только на одну группу.

Напомним! Чтобы всегда питаться правильно, можно пользоваться правилом тарелки. Как оно работает, вы можете прочитать здесь