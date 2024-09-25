В моду врываются вельветовые брюки: будем носить их до конца зимы

Модные эксперты уже успели рассказать, что в моду официально возвращаются вельветовые брюки. Эта ткань была очень популярной в 1970-х годах. Тогда расклешенные брюки носили все девушки и парни. Теперь вельвет входит в список трендовых вещей на осенне-зимний сезон.

Вельветовые брюки очень любила носить Джейн Биркин, которая носила их вместе с белой футболкой, пишет Vogue. В таких брюках часто любила появляться Каролин Бессетт-Кеннеди, которая сочетала их с кардиганом и черными солнцезащитными очками.

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Многие дизайнеры не упустили шанс добавить что-то новое в наш гардероб и представили в своих коллекциях много вельветовых брюк. Европейские модницы уже примеряют на себе эти изделия, которые идеально подходят для холодного времени года.

Чаще всего дополняет свои образы вельветовыми брюками французская модница Жюли Феррери. Ее образ состоит из ярких изделий, которые она дополняет рубашками, блузами, жакетами и свитерами.

Если же хотите вдохновиться подиумными образами, то ниже рассказываем, как выглядели модели в вельветовых брюках.

Костюм

Tommy Hilfiger представил на подиуме коричневый костюм-тройку, состоящий из жилетки, жакета и брюк. Модель надела под низ еще голубую рубашку и довершила look белыми кроссовками. Выглядит аутфит невероятно стильно и интересно.



Стильные образы с вельветовыми брюками / Фото Vogue

Блуза + брюки

Коричневые вельветовые брюки прекрасно сочетаются с шелковой блузой или белой рубашкой. Эту комбинацию можно дополнить лоферами или изысканными сапогами на каблуках.



Красивые образы с вельветовыми брюками / Фото Vogue

Бомбер + брюки

Есть все шансы, что вельветовые брюки в этом сезоне заменят джинсы, поэтому можете приобрести на холодное время вариант в черном цвете и дополнять изделия стильным бомбером.



Стильные образы с вельветовыми брюками / Фото Vogue

Дубленка + бомбер

Уже с ноября мы начнем активно носить дубленки, поэтому советуем сочетать их с широкими вельветовыми брюками, добавляя сверху гольф или теплый свитер.



Красивые образы с вельветовыми брюками / Фото Vogue

В вельветовых брюках вам будет удобно, тепло и комфортно, поэтому они станут хорошей инвестицией на холодный сезон. Вельветовые брюки – это классика, которая в этом году вернулась в наши гардеробы. Фактурные брюки достаточно легко со всем сочетаются, поэтому не вызовут проблем в стилизации.