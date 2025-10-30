Пальто, которое переживет все тренды: оно стало иконой осени
- В этом году в моде пальто с высоким воротником, которое является практичным и защищает от ветра.
- Пальто с высоким воротником считается классикой, которое не выходит из моды, и подходит как для городских, так и вечерних образов.
В этом году в моду вошло пальто с высоким воротником. Такая верхняя одежда является для нас несколько необычным, впрочем стилисты предсказывают ему настоящий успех. Преимуществом фасона является практичность – воротник защищает от ветра, поэтому можно обойтись без шарфа.
Высокий воротник меняет осанку, очерчивает линию шеи, а еще визуально как бы удлиняет силуэт, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Почему пальто с воротником стало таким популярным?
Осенняя мода не ограничивается только одним кроем. Длинные пальто создают изящный вид, более короткие – придают свободы движения. Беспроигрышными этой осенью остаются классические оттенки – черный, серый и бежевый. А для тех, кто хочет выделить свой образ, может выбирать винно-красный, оливковый и темно-синий.
Пальто с воротником становится трендом осени / Фото Pinterest
Стилисты говорят, что пальто с высоким воротником – это не микротренд. Если оно изготовлено из шерсти или кашемира, то подарит своим обладательницам тепло и имеет все шансы на длительную популярность. Такие вещи не выходят из моды, а становятся классикой.
Носить пальто с высоким воротником можно с джинсами и ботинками для городских образов. Для вечернего выхода подойдет платье с каблуками. Для тех, кто планирует приобрести этой осенью пальто, рекомендуем обратить на фасон с высоким воротником, которое было представлено во многих коллекциях на Неделях моды.
Издание Elle пишет, что этой осенью ключевую роль играет силуэт. В тренде – пальто с акцентом на талию, модели длины мини и миди, варианты с накидками и кейпы. А еще начинает расти интерес к восточной эстетике. Модницы все чаще выбирают для себя простые формы, естественные оттенки и отказываются от декоративности.
Какие пальто делают образ дорогим?
Этой осенью в моде пальто макси, двухцветные модели и пальто с палантином, которые добавляют образу изысканности и тепла.
Популярные цвета включают хаки, оливковый, молочный, серый и коричневый, а также меховые пальто в короткой и длинной версии.
