Пальто, которое переживет все тренды: оно стало иконой осени

В этом году в моду вошло пальто с высоким воротником. Такая верхняя одежда является для нас несколько необычным, впрочем стилисты предсказывают ему настоящий успех. Преимуществом фасона является практичность – воротник защищает от ветра, поэтому можно обойтись без шарфа.

Высокий воротник меняет осанку, очерчивает линию шеи, а еще визуально как бы удлиняет силуэт, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Почему пальто с воротником стало таким популярным?

Осенняя мода не ограничивается только одним кроем. Длинные пальто создают изящный вид, более короткие – придают свободы движения. Беспроигрышными этой осенью остаются классические оттенки – черный, серый и бежевый. А для тех, кто хочет выделить свой образ, может выбирать винно-красный, оливковый и темно-синий.



Пальто с воротником становится трендом осени / Фото Pinterest

Стилисты говорят, что пальто с высоким воротником – это не микротренд. Если оно изготовлено из шерсти или кашемира, то подарит своим обладательницам тепло и имеет все шансы на длительную популярность. Такие вещи не выходят из моды, а становятся классикой.

Носить пальто с высоким воротником можно с джинсами и ботинками для городских образов. Для вечернего выхода подойдет платье с каблуками. Для тех, кто планирует приобрести этой осенью пальто, рекомендуем обратить на фасон с высоким воротником, которое было представлено во многих коллекциях на Неделях моды.

Издание Elle пишет, что этой осенью ключевую роль играет силуэт. В тренде – пальто с акцентом на талию, модели длины мини и миди, варианты с накидками и кейпы. А еще начинает расти интерес к восточной эстетике. Модницы все чаще выбирают для себя простые формы, естественные оттенки и отказываются от декоративности.

Какие пальто делают образ дорогим?