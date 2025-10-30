Пальто, яке переживе всі тренди: воно стало іконою осені
- Цього року в моді пальто з високим коміром, яке є практичним і захищає від вітру.
- Пальто з високим коміром вважається класикою, яке не виходить з моди, і підходить як для міських, так і вечірніх образів.
Цього року в моду увійшло пальто з високим коміром. Такий верхній одяг є для нас дещо незвичним, втім стилісти пророкують йому справжній успіх. Перевагою фасону є практичність – комір захищає від вітру, тож можна обійтися без шарфа.
Високий комір змінює поставу, окреслює лінію шиї, а ще візуально наче видовжує силует, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Чому пальто з коміром стало таким популярним?
Осіння мода не обмежується лише одним кроєм. Довгі пальта створюють витончений вигляд, коротші – надають свободи руху. Безпрограшними цієї осені залишаються класичні відтінки – чорний, сірий та бежевий. А для тих, хто хоче виокремити свій образ, може обирати винно-червоний, оливковий і темно-синій.
Пальто з коміром стає трендом осені / Фото Pinterest
Стилісти кажуть, що пальто з високим комірем – це не мікротренд. Якщо воно виготовлене з вовни чи кашеміру, то подарує своїм власницям тепло й має всі шанси на тривалу популярність. Такі речі не виходять з моди, а стають класикою.
Носити пальто з високим коміром можна з джинсами й черевиками для міських образів. Для вечірнього виходу підійде сукня з підборами. Для тих, хто планує придбати цієї осені пальто, рекомендуємо звернути на фасон з високим коміром, яке було представлене у багатьох колекціях на Тижнях моди.
Видання Elle пише, що цієї осені ключову роль відіграє силует. У тренді – пальта з акцентом на талію, моделі довжини міні та міді, варіанти з накидками та кейпи. А ще починає зростати інтерес до східної естетики. Модниці все частіше обирають для себе прості форми, природні відтінки й відмовляються від декоративності.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.
Часті питання
Які фасони пальт з високим коміром рекомендують стилісти для різних випадків?
Стилісти рекомендують носити пальто з високим коміром з джинсами й черевиками для міських образів, а для вечірнього виходу обирати сукню з підборами. Такий фасон був представлений у багатьох колекціях на Тижнях моди, що свідчить про його актуальність цієї осені.
Які відтінки пальт є популярними цієї осені?
Цієї осені популярними відтінками пальт є класичні – чорний, сірий та бежевий, а також винно-червоний, оливковий і темно-синій для більш виразного образу.
Які переваги має пальто з високим коміром?
Пальто з високим коміром змінює поставу, окреслює лінію шиї та візуально видовжує силует, що робить його популярним вибором для створення витонченого образу. Крім того, якщо воно виготовлене з вовни чи кашеміру, то забезпечує тепло й має потенціал стати класикою моди.